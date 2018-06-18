شورای شهر تبریز شورای شهرداری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله تقی پور ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای شهر تبریز در ساختمان عمارت به تله افتاده و ساختار شهرداری است که شورای شهر را جهت دهی می کند.

وی گفت: شورای شهر تبریز هنوز بعد از گذشت یک سال قدم هایی را که باید بر نداشته است. شورای شهر به واقع شورای شهرداری است و عملا تحت مدیریت شهرداری قرار دارد.

تقی پور اظهار داشت: هم قسم شده بودیم برای سربلندی تبریز به دور از جناح بندی ها به شکل ید واحده عمل کنیم ولی محقق نشد. قرار ما این نبود! هنوز برای توسعه تبریز گام عملی و دور اندیشانه ای بر نداشته ایم.

وی گفت: سیل لوایحی که ما را دچار روزمرگی کرده است همچنان ادامه دارد. باید قبول کنیم که هنوز به شعارهایمان عمل نکرده ایم. قرار نیست برای الگوبرداری به کشورهای اروپایی برویم. در همین کشور خودمان نمونه های بسیار موفقی داریم.

عضو شورای شهر تبریز ادامه داد: بسیاری از مصوبات شورای شهر هنوز اجرایی نشده است. عملا شورای شهر برش لازم را در ارتباط با شهرداری ندارد. مدیران شهرداری تبریز چرا نباید هر روز یک ساعت به مشکلات مردم رسیدگی کند؟ چرا هنوز نظام دقیقی برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری وجود ندارد.

وی گفت: مگر قرار نبود یک و نیم میلیون درخت بکاریم؟ چرا وقتی چیزی امکان تحقق ندارد وعده بیهوده می دهیم؟ شهرداری تبریز یک سازمان ورشکسته است! باید تدبیر دیگری کرد. به عنوان نماینده مردم تبریز در شورای شهر از آنها شرمنده ام که هنوز کار ماندگاری برای آنها نکرده ایم.