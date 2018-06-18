قدردانی امام جمعه تبریز از برنامه های شبکه سهند طی ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، حضرت حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز از تلاش های بی وقفه کارکنان صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در پوشش و پخش برنامه های رمضانی تقدیر و تشکر ویژه کرد.

حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم در بخشی از سخنان خود خاطر نشان کرد: از صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، مدیرکل مرکز، کلیه تصویربرداران، عوامل اجرایی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی مخصوصا همکاران فنی و پشت صحنه که ما آنها را نمی دیدیم ولی همیشه در اینجا حاضر بودند تا برنامه ترتیل قرآن، مراسم شب های احیاء، و مراسم عید فطر به صورت زنده پخش شود، تشکر ویژه کرده و از تک تک کارکنان و تلاشگران و خدمتگذاران صدا و سیما سپاسگذارم.