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۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۰۲

هنرمندان رسته موسیقی نظامی درجه هنری گرفتند

هنرمندان رسته موسیقی نظامی درجه هنری گرفتند

شورای ارزشیابی هنرمندان کشور در نخستین جلسه خود در سال جاری، درجه هنری ۱۷ نفر از هنرمندان رسته موسیقی نظامی معرفی شده را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای ارزشیابی هنرمندان کشور، در نخستین جلسه شورای ارزشیابی هنرمندان کشور در سال جاری که امروز ۲۸ خرداد با حضور استادان و کارشناسان هنری برگزار شد، هنرمندان متخصص حوزه موسیقی نظامی معرفی شده از سوی نیروی دریایی و نیروی زمینی ارتش و همچنین نیروی انتظامی کشور، مورد ارزشیابی قرار گرفته و حایز درجات هنری شدند.

در این جلسه مدارک هنری ۱۷ هنرمند، ابتدا مورد ارزشیابی گروه های تخصصی قرار گرفت و سپس در شورای نهایی به تصویب رسید.

هنرمندان رسته موزیک نظامی از جمله چهره های گمنام در عرصه هنر موسیقی عمدتا از جانبازان و ایثارگران هستند. این هنرمندان سال ها به شکل تخصصی، کار در عرصه هنر را در دنبال کرده اند و اجراهای حماسی آنان در خاطره ملی، ماندگار است.

جلسات کمیته تخصصی و نیز شورای ارزشیابی با حضور استادان پیشکسوت موسیقی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده تام الاختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده تام الاختیار وزیر علوم، نماینده تام الاختیار سازمان برنامه و بودجه و نماینده تام الاختیار فرهنگستان هنر برگزار می شود.

دبیرخانه شورا، فهرست اسامی هنرمندان موسیقی حائز دریافت درجه هنری و رسته تخصصی آنان را به شرح زیر اعلام کرد:

هنرمندان معرفی شده از سوی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی:

علی نیک روش/ ساز تخصصی کلارینت

جمشید ثابتی/ ساز تخصصی ترومپت

بیژن رستمی/ ساز تخصصی ساکسیفون

حسن عرب/ ساز تخصصی کلارینت

علیرضا امیری/ ساز تخصصی یوفونیوم

مجید نیک آیت/ ساز تخصصی یوفونیوم

عباسعلی گزمه/ ساز تخصصی ترومپت

مهدی حدادی/ ساز تخصصی کرنت

ابراهیم سعیدی/ ساز تخصصی باس

 هنرمندان معرفی شده از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی:

رضا تاجیک/ آهنگسازی و نوازندگی

خسرو عبدی/ آهنگسازی و نوازندگی

حمیدرضا احمدی/  آهنگسازی و نوازندگی

ابوالقاسم گرایلی/ آهنگسازی و نوازندگی

هنرمندان معرفی شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی:

غلامرضا صارمی/ موسیقی نظامی

اکبر حقی/ موسیقی نظامی

اسماعیل اسماعیل تبار/ موسیقی نظامی

ابوالفضل قرائی/ موسیقی نظامی

کد مطلب 4323888
عطیه موذن

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