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۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۰۶

ضربات مهلک یمنی‌ها به متجاوزان در ساحل غربی یمن

ضربات مهلک یمنی‌ها به متجاوزان در ساحل غربی یمن

منابع یمنی از ضربات مهلکی که ارتش و کمیته های مردمی این کشور به متجاوزان در ساحل غربی یمن وارد کرده اند، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق به انهدام ۴۴ نفربر و خودروی زرهی نیروهای ائتلاف سعودی و مزدوران آن در جبهه ساحل غربی طی نبردهای روز گذشته شده اند.

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: ارتش و کمیته های مردمی موفق به محاصره متجاوزان پس از قطع خطوط امداد رسانی آنها مطابق با تاکتیک نظامی از النخیله، الجاح و  الفازه در جبهه ساحل غربی شدند. نیروهای ارتش و کمیته های مردمی مواضع مزدوران را در جماش و حجلان هدف قرار دادند که بر اثر آن شمار زیادی کشته و زخمی شدند.

این منبع نظامی بیان کرد: عملیات نظامی در استانهای مختلف یمن به منظور پاکسازی ان از نیروهای سعودی و مزدوران آنها ادامه دارد.

همچنین الاعلام الحربی وابسته به ارتش و کمیته های مردمی یمن تصاویری از عملیات نظامی در ساحل غربی و تلفات و خساراتی که دشمن متحمل شده است، پخش کردند.

کد مطلب 4323897

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