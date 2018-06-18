به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق به انهدام ۴۴ نفربر و خودروی زرهی نیروهای ائتلاف سعودی و مزدوران آن در جبهه ساحل غربی طی نبردهای روز گذشته شده اند.

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: ارتش و کمیته های مردمی موفق به محاصره متجاوزان پس از قطع خطوط امداد رسانی آنها مطابق با تاکتیک نظامی از النخیله، الجاح و الفازه در جبهه ساحل غربی شدند. نیروهای ارتش و کمیته های مردمی مواضع مزدوران را در جماش و حجلان هدف قرار دادند که بر اثر آن شمار زیادی کشته و زخمی شدند.

این منبع نظامی بیان کرد: عملیات نظامی در استانهای مختلف یمن به منظور پاکسازی ان از نیروهای سعودی و مزدوران آنها ادامه دارد.

همچنین الاعلام الحربی وابسته به ارتش و کمیته های مردمی یمن تصاویری از عملیات نظامی در ساحل غربی و تلفات و خساراتی که دشمن متحمل شده است، پخش کردند.