هیچ بیابانی در استان زنجان گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقاجانلو ظهر دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران در محل منابع طبیعی استان زنجان با گرامیداشت روز جهانی مقابله با بیابان زایی افزود: حساسیت های مربوط به منابع طبیعی نباید مختص به یک روز و یک هفته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان با بیان اینکه خطر بیابانزایی تنها مربوط به کشور ایران نیست بلکه یک مسئله جهانی است که البته یکسری از کشورها توانسته اند با مدیریت پایدار و ایجاد توازن بین توسعه و حفاظت صحیح از منابع طبیعی با آن پدیده برخورد کنند، اظهار کرد: در صورت غفلت از پدیده بیابانزایی باید منتظر حوادث زیانبار و جبران ناپذیری باشیم.

آقاجانلو اقلیم، کاهش آبهای زیرزمینی و استفاده بی رویه از آن منابع، از عوامل بروز پدیده بیابانزایی اعلام کرد و افزود: اگر واقعیت های تاریخی و اقلیمی را نپذیریم باید منتظر نابودی تدریجی منابع طبیعی شویم که ناامنی و مسائل اجتماعی و بحران های اقتصادی از نتایج و آثار آن خواهد بود.

وی با اشاره به اعتبارات مصوب شده از محل اعتبارات ملی برای مبارزه با بیابانزایی و حفظ محیط طبیعی و ملی تصریح کرد: در توسعه پایدار باید نگاهی مثبت و گیرا به حوزه منابع طبیعی داشته باشیم تا بتوانیم میراث دار خوبی برای آیندگان باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان با اشاره به قرارگیری استان در ناحیه خشک عنوان کرد: پروژه ترسیب کربن که از اولویتهای اساسی اداره کل می باشد با در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی و معیشتی ساکنان روستا و حاشیه نشینان و در راستای سبزینگی مناطق در دستور کار قرار می گیرد.

آقاجانلو با بیان اینکه بر این باوریم در استان زنجان پدیده ای به نام بیابازایی وجود ندارد افزود: ولی با توجه به خشکسالی ها و اقلیم حاکم بر زنجان قطعا یکی از چالش های اساسی اداره کل منابع طبیعی و مسئولین خواهد بود.

مدیرکل منابع طبیعی استان حفظ منابع ملی و طبیعی موجود را از وظایف این دستگاه دانست و عنوان کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته اداره کل منابع طبیعی که مربوط به سال قبل است طبق اظهارات کارشناسان سازمان متبوع هیچ کانون ریزگردی در استان زنجان مشاهده نشده است ولی اگر مدیریت اصولی نداشته باشیم قطعا با این پدیده مواجه خواهیم شد.

آقاجانلو از سهم ۱۳ میلیارد تومانی استان در حوزه آبخیزداری در سال ۹۷ خبر داد و گفت: این میزان یاد شده جدای از اعتبارات ملی و استانی است.

وی با اشاره به نقش آموزش و ترویج در پیشبرد اهداف حفاظتی و حراستی در منابع طبیعی و ملی ادامه داد: برای همراه کردن مردم و حوزه نشینان باید آنان را با برنامه های ترویجی خود همراه کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی همچنین از نهایی شدن پروژه احداث سدهای زیرزمینی خبر داد و گفت: تا به امروز اقدام اجرایی در این باره صورت نگرفته اما مطالعات آن در آستانه اتمام قرار دارد.