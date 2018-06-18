به گزارش خبرنگار مهر، مسیح‌الله معصومی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی بازار خودرو زنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مجموعه شهرداری زنجان همه تلاش خود را دارد تا با تحقق وعده‌های داده شده، رضایت شهروندان را جلب کند، افزود: بی‌شک امروز که شاهد کلنگ‌زنی سایت بازار خودرو بودیم، بعد از افتتاح، یکی از خواسته‌های شهروندان محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه امیدواریم مردم زنجان استقبال درخوری از بازار خودرو داشته باشند تا این سایت که ساماندهی بازار خودرو در این شهر را عهده‌دار است، بتواند در راستای اهداف خود فعالیت کند، ادامه داد: انتظار داریم نمایشگاه داران فعالیت‌های خود را به این مرکز منتقل کنند.

معصومی با یادآوری اینکه این پروژه در گام اول فعالیت خود را به‌صورت جمعه‌بازار و در گام بعدی به‌صورت نمایشگاه ادامه خواهد داد، افزود: در حال حاضر یکی از نیازهای ضروری این سایت، تجهیز آن است که امیدواریم این اقدام با همراهی و همکاری سایر دستگاه‌ها محقق شود.

شهردار زنجان با بیان اینکه نگاه مجموعه شهرداری به این پروژه، نگاه کلی بوده و به هیچ عنوان به دنبال تحقق منافع عده خاصی نیستیم، یادآور شد: فعالیت‌های شهرداری در راستای برطرف کردن نیاز شهروندان بوده و برای فرد کار نمی‌کنیم، به همین خاطر و با توجه به اینکه برخی از فعالان عرصه خودرو مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده بودند، تصمیم به راه‌اندازی چنین مرکزی کردیم.