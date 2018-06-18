طرح اوقات فراغت آسمانی ها از ابتدای تیر در ایلام آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی چراغی پور، روز دوشنبه در نشست ستاد اوقات فراغت کانون‌های مساجد این استان، اظهار کرد: برگزاری نشست سراسری کانون‌های فرهنگی و هنری با موضوع اوقات فراغت، تهیه مستند اوقات فراغت، برای شبکه استانی، اجرای طرح جذب مشارکت مردمی برای برگزاری اوقات فراغت، همکاری و تعامل با سایر نهادها و سازمان‌های مجری طرح اوقات فراغت، انعقاد تفاهم‌نامه با آموزش‌وپرورش، تفاهم‌نامه با ستاد مبارزه با مواد مخدر، همکاری با مدیریت حوزه علمیه، از برنامه‌های این ایام خواهد بود.

وی ادامه داد: طرح آسمانی از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز و تا ۱۹ مهرماه، سالروز بیانات تاریخی مقام معظم رهبری در خصوص کانون‌های فرهنگی و هنری ادامه دارد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گفت: برگزاری نشست خبری اوقات فراغت با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری برنامه‌های ویژه بازخوانی حقوق بشر آمریکایی، ویژه‌برنامه‌های دهه کرامت، ویژه‌برنامه‌های دهه امامت و ولایت، هفته جهانی مساجد، هفته دولت و برگزاری ویژه‌برنامه‌های هفته دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های این ایام است.

چراغی پور افزود: ۲۹۴ کانون فرهنگی و هنری در سامانه جامع بچه‌های مسجد ثبت‌شده که در این راستا مبالغی به‌عنوان سرانه برای هر کانون اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه پسوند فرهنگی و هنری که کانون‌ها دارند باید به‌تمام‌معنا در مساجد و کانون‌های فرهنگی و هنری محقق شود، گفت: کانون‌های مساجد در مناطق روستایی تنها مرجع رجوع اقشار مختلف مردم به‌ویژه نسل جوان هستند.

عمران خودآموز تاکید کرد: در مراکز شهری سایر نهادها می‌توانند خدمات ارائه دهند اما در روستاها تنها مرکز فرهنگی، مساجد و کانون‌های فرهنگی و هنری هستند.