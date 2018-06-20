خرید و فروش کودکان به قیمت «مروارید»/ خطر مجسمه عبید جدی است

عزت الله مهرآوران بازیگر و کارگردان درباره فعالیت های خود در تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: اجرای تئاتر هزینه های بالایی دارد و کار کردن در این شرایط سخت است. ما زمانی تئاتر را بردیم و حالا باختیم به دلیل اینکه تئاتر و تئاتری هرگز نان آور خانه نیست و با تئاتر نمی شود نانی به خانه آورد.

وی تصریح کرد: دولت باید از تئاتر حمایت کند چون جایی نیست که اثری از تئاتر در آن باقی بماند جز همان شب هایی که تئاتر به صحنه می رود. دولت باید سالن هایی را در اختیار هنرمندان پیشکسوت قرار دهد تا برای پیدا کردن سالن اجرا سرگردان نباشند. متاسفانه تاکنون عملکرد دولت اینگونه نبوده است، اگر سیاستگذاران فرهنگی و هنری اعتقاد دارند که نمایش فرهنگی یک مملکت تئاتر است باید بیش از آنکه فکر می کنند به تئاتر بپردازند و از آن حمایت کنند.

مهرآوران در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ۲ نمایشنامه دارم که خیلی علاقه مند به اجرای آنها هستم. یکی از آثار، نمایشنامه «مروارید» است که خودم نوشته ام و اوایل دهه ۶۰ با کارگردانی اکبر زنجانپور اجرا شد. این نمایشنامه را با بازنویسی جدید به سالن تئاتر مستقل ارایه داده ام تا در صورت امکان «مروارید» را در سال جاری و یا ابتدای سال آینده در این سالن تئاتری روی صحنه ببرم.

وی درباره موضوع نمایش «مروارید» توضیح داد: این نمایش با حدود ۳۶ بازیگر، درباره خرید و فروش کودکان بی سرپرست در یک خلیج در ناکجاآباد است.

این بازیگر و کارگردان تئاتر نمایشنامه «خطر مجسمه عبید جدی است» را به عنوان اثر دومی که برای اجرا مدنظر دارد نام برد و گفت: این نمایشنامه دارای ۲ بازیگر است و ماجرای بازگشت یک مجسمه ساز به خانه پدری بعد از ۳۰ سال مهاجرت است. هنوز سالنی برای اجرای این نمایش پیدا نکرده ام ولی خیلی دوست دارم که این اثر را هم اجرا کنم.