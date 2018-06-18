۶۷ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی در استان مرکزی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آبایی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه منتخب کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی در اراک، با موضوع بررسی نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری اظهار داشت: تاکنون ۷۳۴ طرح برای دریافت ۲۱۰ میلیارد تومان و ایجاد سه هزار و ۳۵۶ فرصت شغلی به بانک های عامل معرفی شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر از تعداد طرح معرفی شده ۵۳۹ طرح برای دریافت ۱۷۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در بانک های عامل در دست بررسی است.

وی با اشاره به اینکه می طلبد بانک های عامل نسبت به تعیین تکلیف طرح های معرفی شده اهتمام بیشتری داشته باشند، ادامه داد: از تعداد طرح های معرفی شده، ۱۹۵ طرح با مبلغ ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای دریافت تسهیلات در بانک های عامل مصوب شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: از ۱۹۵ طرح مصوب اشتغال روستایی، ۸۶ طرح با مبلغ هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برای ایجاد ۱۸۶ فرصت شغلی منجر به عقد قرار داد شده است که نسبت به گذشته رشد ۱۵۹ درصدی انعقاد قرار داد را شاهد هستیم.

آبایی خاطر نشان کرد: از ۸۶ طرح اشتغال روستایی که منجر به عقد قرار داد شده است، ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال روستایی برای ایجاد ۱۶۷ فرصت شغلی در قالب ۷۸ طرح به متقاضیان این طرح ها پرداخت شده است.