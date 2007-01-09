به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور صبح شنبه 23 دی ماه، پس از ورود به فرودگاه کاراکاس، مورد استقبال رسمی هوگو چاوز همتای ونزوئلایی خود قرار خواهد گرفت و پس از دیدار و گفتگو با او، مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه دو کشور برگزار می شود.

دکتر احمدی نژاد صبح یکشنبه به وقت محلی، پس از مراسم بدرقه رسمی مقامات ونزوئلا فرودگاه پایتخت آن کشور را برای دیداری یک روزه از نیکاراگوئه، به مقصد ماناگوآ ترک خواهد کرد.

در این سفر کوتاه مدت که همزمان با آغاز دوره ریاست جمهوری دانیل اورتگا انجام خواهد شد، علاوه بر انجام مراسم استقبال و بدرقه رسمی، مذاکرات خصوصی روسای جمهوری دو کشور و مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه ایران و نیکاراگوئه انجام خواهد شد.

رئیس جمهور، همچنین عصر یکشنبه به وقت محلی، ماناگوآ را جهت شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید اکوادور به مقصد کیتو پایتخت این کشور ترک خواهد کرد.

مراسم تحلیف رافائل کوره آ رئیس جمهوری جدید اکوادور روز دوشنبه و با حضور دکتر احمدی نژاد و شماری از سران کشورهای جهان برگزار می شود.

این گزارش می افزاید؛ رئیس جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دیدار و گفتگو با همتای اکوادوری خود، در حاشیه این سفر کوتاه، با برخی روسای جمهو کشورهای دیگر از جمله اوو مورالس همتای بولیویایی اش دیدار و گفتگو خواهد کرد.

دکتر محمود احمدی نژاد سه شنبه شب به تهران باز خواهد گشت.