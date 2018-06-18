بازنگری اساسنامه بنیادصیانت ازخانواده/اجرای برنامه مادروهمسرنمونه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بنیاد صیانت از خانواده با استفاده از ظرفیت­های مختلف مردمی با هدف توجیه وساماندهی مشاهیر و سرمایه های ملی واجتماعی و منابع مختلف مردمی در زمینه خانواده، ایجاد سامانه و ظرفیتی خلاق برای جا انداختن موضوع خانواده به منظور پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۰ در اداره کل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه راه اندازی شد و ریاست آن را حجت الاسلام طباطبایی استاد اخلاق در خانواده برعهده داشت که در دوران بیماری و سپس با درگذشت ایشان فعالیت این بنیاد متوقف شد.

قوه قضاییه با احیای این بنیاد سعی دارد از نو فعالیت آن راآغازکند و برنامه های متنوعی با حضور سازمان های مردم نهاد و سازمان های متولی امر خانواده طرح ریزی کرده است. برنامه بازنگری اساسنامه صیانت از خانواده درجلسه اداره کل پیشگیری­های مردمی قوه قضاییه مطرح شد که اعضای این بنیاد با بیان عملیاتی نبودن اساسنامه قبلی بر بازنگری آن، اتفاق نظر داشتند.

سیدعلی اصغر رفاهی مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه در این رابطه گفت: فعالیت بنیاد صیانت از خانواده موازی کاری نیست بلکه اقدامات با هماهنگی همه نهادهای متولی حوزه خانواده و سازمان های مردم نهاد انجام می شود.

وی از تشکیل چندکمیسیون تخصصی مددکاری اجتماعی، حقوقی، جامعه شناسی، روانشناسی و شورای هماهنگی کمیسیون های تخصصی در این بنیاد خبرداد وگفت: مجلس علمی خانواده در بنیاد صیانت از خانواده به منظور جذب سایر دانشوران وخبرگان فعال دراین حوزه باید ایجاد شود.

به گفته رفاهی پس از شکل گیری اولیه بنیاد، برنامه انتخاب همسر و مادر نمونه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خانواده موفق اقتصادی با همکاری کمیته امداد امام خمینی اجرایی می شود.