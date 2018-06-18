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۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۴۵

کشف اجساد ۶ عراقی که به دست داعش کشته شده اند

کشف اجساد ۶ عراقی که به دست داعش کشته شده اند

منابع عراقی از کشف اجساد ۶ عراقی که از سوی داعشی ها در شمال استان صلاح الدین ربوده شده بودند، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع عراقی از کشف اجساد ۶ عراقی که از سوی داعشی ها در شمال استان صلاح الدین ربوده شده بودند، خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای عراقی اجساد این ۶ نفر را در جزیره الحضر در شمال استان صلاح الدین پیدا کردند. این قربانیان در الشرقاط ربوده شده بودند و به دست داعش با شلیک گلوله به سرشان کشته شده اند.

شایان ذکر است که بازمانده های داعش در مناطق اطراف صلاح الدین به ویژه مطیبیجه، الزرکه و کوههای حمرین هستند و هرازگاهی غیرنظامیان و نیروهای امنیتی را هدف قرار می دهند.

کد مطلب 4324191

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