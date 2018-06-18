کلاهبرداران حساب بانکی در پوشش صیغه یابی تلگرامی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سردار ناصر اصلانی در این خصوص افزود: در پی مراجعه شهروندی به پلیس فتا در ارومیه مبنی بر کلاهبرداری افراد ناشناس و برداشت از حساب بانکی وی به دلیل حساسیت موضوع شناسایی و دستگیری کلاهبرداران در دستور کار ماموران قرارگرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه شاکی با عضویت در یک ربات صیغه یابی در شبکه اجتماعی تلگرام اطلاعات حساب بانکی خود را وارد و مبلغی در جهت ثبت نام پرداخت کرده است افزود: شاکی بعد از مدتی متوجه برداشت مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از حساب خود شده است.

سردار اصلانی با تاکید براینکه با بررسی های فنی و پلیس مشخص شد ۴ نفر متخصص هکر با تشکیل اکیپ حرفه ای و ایجاد ربات صیغه یابی فیک در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد می کردند تصریح کرد: با تلاش های شبانه روزی پلیس هر ۴ متهم موردنظر پرونده در شهرستان تبریز شناسایی و با اخذ نیابت های قضایی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه متهمان تا قبل از دستگیری موفق به برداشت وجه از ۳۵ کارت بانکی شده بودند و از برداشت وجوه مابقی حسابها پیشگیری شد اظهار کرد: در جریان رسیدگی به پرونده مشخص شد متهمان از طریق ایجاد این ربات جعلی اطلاعات حدود ۳۰۰فقره کارت بانکی را درسراسر کشور به سرقت برده و از حسابهای انان اخذ موجودی کرده بودند.

سردار اصلانی ضمن هشدار به شهروندان بیان کرد: به هیچ وجه به نرم افزارهایی با عنوان همسریابی و صیغه یابی که در فضای مجازی انتشار یافته اعتماد نکنید زیرا این صفحات کلاهبرداری بوده و منجر به سرقت از حساب بانکی شما می شود.