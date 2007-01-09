نخستین معامله سهام عدالت در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این معامله سازمان خصوصی سازی به وکالت از سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران،‌ بخشی از سهام شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو را به شرکت کارگزاری سهام عدالت واگذار کرد.

در این معامله 227 میلیون سهم از سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به ارزش هر سهم پنج هزار و 576 ریال از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت کارگزاری سهام عدالت منتقل شد.

ارزش این معامله بیش از 126 میلیارد و 439 میلیون تومان اعلام شده است.

در مبادلات امروز 251 میلیون و 541 هزار و 198 سهم به ارزش 138 میلیارد و 560 میلیون تومان معامله شد.