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۱۹ دی ۱۳۸۵، ۱۸:۱۰

نخستین معامله سهام عدالت در بورس

نخستین معامله سهام عدالت در بورس اوراق بهادار امروز انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این معامله سازمان خصوصی سازی به وکالت از سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران،‌ بخشی از سهام شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو را به شرکت کارگزاری سهام عدالت واگذار کرد.

در این معامله 227 میلیون سهم از سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به ارزش هر سهم پنج هزار و 576 ریال از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت کارگزاری سهام عدالت منتقل شد.

ارزش این معامله بیش از 126 میلیارد و 439 میلیون تومان اعلام شده است.

در مبادلات امروز 251 میلیون و 541 هزار و 198 سهم به ارزش 138 میلیارد و 560 میلیون تومان معامله شد.

 

کد مطلب 432430

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