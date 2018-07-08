لزوم تغییر نگاه بانک ها به پرداخت تسهیلات صنعتی در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی صبح یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با بیان این که سرمایه در گردش یکی از مشکلات بسیاری از واحدهای صنعتی استان تهران است، گفت: مشکلات بخش تولید در استان تهران باید با نگاه ویژه مرتفع شود، چرا که رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی و اشتغال زایی در گرو مشکلات بخش تولید است.

وی خواستار همکاری همه دستگاه ها در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی شد و افزود: همه نهادها و دستگاه های متولی می بایست به مقوله تولید اهمیت بیشتری دهند، در این بین بانک ها نیز باید نگاه خود را در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی تغییر دهند.

استاندار تهران با بیان این که زمان بر شدن پرداخت تسهیلات به صنایع سبب افزایش مشکلات آن ها می شود، گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی همواره با بانک ها همکاری کرده اند، حال که نیاز به تسهیلات دارند و برخی با بحران مواجه هستند، انتظار همکاری بیشتری از بانک ها دارند.

فرصت های شغلی موجود حفظ شود

وی مشکلات واحدهای صنعتی را مانند بیماری برای این واحدها توصیف کرد و افزود: رفع این بیماری نیازمند همکاری همه واحدها دارد، نباید برای درمان آن وقت تلف کرد، چرا که در این صورت مشکلات واحدهای صنعتی افزایش می یابد.

رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با بیان این که در دور دوم سفرهای شهرستانی خود، از واحدهای صنعتی شهرستان ها بازدید کرده و پای صحبت تولیدکنندگان نشسته است، گفت: مشکلاتی مانند سرمایه در گردش، بدهی به دستگاه های خدمات رسان و بیمه ها و مالیات از مشکلات عمده صنعتگران است.

مقیمی با بیان این که برای ایجاد یک شغل زحمات زیادی کشیده می شود، گفت: نباید بگذاریم اشتغال ایجاد شده به سادگی از بین برود، چرا که این عملکرد سبب سرمایه سوزی است.

وی با مهم توصیف کردن ایجاد اشتغال جدید در استان تهران بر حفظ فرصت های شغلی موجود نیز تاکید کرد.







