کمک ۱۲ میلیارد ریالی مردم گلستان به ستاد عتبات عالیات

صفر معراجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سال گذشته مردم گلستان مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال به ستاد عتبات عالیات استان گلستان کمک نقدی و غیر نقدی کردند.

وی با اشاره به اجرای طرح ترفیع گنبد جدید در حال ساخت امام حسین(ع)، افزود: در سال گذشته گلستانی‌ها موفق به خرید ۲۰۰ خشت طلا شدند که برای هر خشت طلا مبلغ دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان پرداخت شد.

اهدا ۸۵۹ گرم طلا توسط بانوان گلستانی

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گلستان گفت: با برآوردهای انجام‌شده سال گذشته مردم گلستان برای ساخت صحن حضرت زهرا(س) در نجف بیش از یک میلیارد ریال کمک کردند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۸۵۹ گرم طلا توسط بانوان گلستانی جهت بازسازی حرمین شریفه به ستاد عتبات عالیات استان اهدا شد.

معراجی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته طی چهار مرحله ۱۳۶ نفر از نیروهای فنی و تخصصی گلستانی برای کار در پروژه‌های عتبات به مدت یک ماه به عراق اعزام شدند.

وی در پایان از مردم گلستان خواست نذورات خود را برای بازسازی حرمین شریفه به ستاد عتبات عالیات استان گلستان اهدا کنند.