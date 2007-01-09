افزایش قیمت ها دارای ریشه های اقتصادی و بعضا سیاسی است / انرژی هسته ای سرنوشت سازتر از بحث ملی شدن صنعت نفت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس جمهور در جلسه امروز هیات وزیران با بیان اینکه موضوع هسته ای امروز یک مطالبه به حق و مشروع ملت ایران است گفت : موضع برخی ابرقدرت ها در مخالفت با این حق سهم ملت ایران، سیاسی، غیر قانونی و فاقد پایه و مشروعیت حقوقی است .

وی افزود : قطعنامه ای که دشمنان ملت ایران صادرکرده اند نیز در این جهت است تا برخی ازعناصردرداخل کشور، میدان پیدا کرده و با اقدامات و سخنان خود درجهت سست کردن اراده ملت و ایجاد ترس و رعب تلاش کنند .

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه ملت ایران یک صف واحد، یکپارچه ومتحد است، گفت : امروز مطالبه بهره مندی کامل از انرژی هسته ای برای ملت ایران به مراتب مهمتر و سرنوشت ساز تر از بحث ملی شدن صنعت نفت است و همه ایرانیان در همه جای عالم برای پیگیری این حق و تحقق آن ، در صحنه حاضر هستند .

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر دشمنان ملت ایران برای محروم کردن این ملت از حق خود به برخی عناصر داخلی دلخوش کرده اند ، کاملا در اشتباهند گفت : ملت ایران در راه دستیابی به حقوق خود کاملا مصمم و با عزم قوی و اراده مستحکم ایستاده است و این سخنان و افراد کوچکترین مانعی در مسیر پر افتخار این مردم فهیم نخواهد بود .

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه وقتی دشمنان نمی خواهند ملتی پیشرفت کند ، نباید به دلیل خواست آنها سرنوشت درخشان یک ملت بزرگ وتمدن سازرا نادیده گرفت، خاطرنشان کرد : ادامه ایستادگی ملت ایران در این راه، پیروزی بزرگ و تاریخی و سرنوشت ساز این ملت را محقق خواهد کرد و موجب جهش در زمینه های مختلف علوم ، صنعت ، کشاورزی و پزشکی خواهد شد و ایران را در صدر کشورهای صاحب فناوری جهان قرار خواهد داد .

وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها و اقلام در روزهای اخیر گفت : این افزایش قیمت ها دارای زمینه ها و ریشه های اقتصادی و بعضا سیاسی است که به دولت جدید به ارث رسیده و دولت با تلاش جدی در حال شناسایی آنها است و انشاءالله تا یکسال آینده دولت با همکاری سایر قوا به جایی خواهد رسید که این نوسانات تند را کنترل و مهار کند .

رئیس جمهوربا بیان اینکه برخی از عناصر که در دوره های گذشته از رانتهای مختلف برخوردار بوده اند ، امروز با بکارگیری ثروتهای نامشروع خود سعی درایجاد تلاطم در بازار و بازی با قیمتها دارند ، افزود: کسی تصور نکند که با ایجاد جو روانی و دامن زدن به نوسانات قیمت ها ، ملت ایران از آرمانهای بحق خود دست خواهد کشید .

احمدی نژاد همچنین با اشاره به برنامه دولت برای کاهش هزینه جاری در لایحه بودجه 86 و صرفه جویی نسبت به سال جاری گفت : امسال دولت موفقیت خوبی در کاهش هزینه های جاری خود داشت و این روند باید همچنان دنبال شده و پیگیری وزرا در این زمینه نباید متوقف شود.