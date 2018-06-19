تعامل جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در توسعه روستاها نقش بسزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز سه شنبه در دیدار با همتیان مدیر کل بنیاد مسکن استان قزوین که با حضور معاونین و مدیران سازمان برگزار شد اظهار کرد: با اجرای طرح های عمرانی و طرح هادی، ضمن حفظ بافت سنتی روستاها می تواند در حفظ جمعیت مناطق روستایی موثر باشد.

وی افزود: با همکاری همه مسئولین باید از نابودی اراضی کشاورزی و باغی جلوگیری کرد.

خمسه تصریح کرد : جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی مخالف تغییر کاربری اراضی کشاورزی به اشکال مختلف است.

این مقام مسئول از ساکنین مناطق روستایی خواست : برای ساخت و ساز در مناطق روستایی از ورود به اراضی کشاورزی و باغی حاشیه روستاها جلوگیری کنند.

خمسه تاکید کرد: هدف جهاد کشاورزی حفظ رضایت مردم و کشاورزان است و تلاش می کنیم با همکاری سایر دستگاهها از تخریب اراضی کشاورزی جلوگیری شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین هم ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی گفت : ۵۰ درصد واحدهای روستایی استان مقاوم سازی شده است.

همتیان بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر دو دستگاه جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن برای توسعه بیشتر روستایی تاکید کرد.