ايجاد تشكل صنفي ويژه مطبو عات كودك و نوجوان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودك ونوجوان امير حسين فردي مدير مسئول هفته نامه كيهان بچه ها گفت : من ضعف جايگاه مطبوعات كودكان و نوجوانان را معلول ضعف اين جايگاه در ذهنيت مسئو لان فرهنگي كشور مي دانم .

مدير مسئول كيهان بچه ها تصريح كرد: پرداختن به مسايل سياسي باعث غفلت از نيازهاي كودكان شده و جامعه اي كه بچه ها را فراموش كند بچگي خود را فراموش كرده و آينده اي نگران كننده خواهد داشت .

وي با بيان اينكه مطبوعات بزرگسالان با همكاري توانسته اند تشكلهاي صنفي مختلفي را راه اندازي و دغدغه هايشان را از اين طريق پي گيري كنند گفت : هيچ تشكلي براي مطبوعات كودك ونوجوان وجود ندارد تا از سياست گزاران فزهنگي ، اعم از شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مسئولان كشور بخواهند زنگ خطر را به صدا در بياورند.

وي تاكيد كرد : هيچ يك از نشريات كودك ونوجوان در كشور موقعيت مطلوبي ندارند و در يك بحران و اضطراب به حياتشان ادامه مي دهند.

فردي همچنين از ايجاد انحصار در ارايه نشريات كودك و نوجوان به دانش آموزان انتقاد كرد و افزود : آموزش و پرورش بايد درهاي خود را به روي ساير نشريات كشور باز كند.

گفتني است جشن كيهان بچه ها امروز در حاشيه جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان برگزار شد.