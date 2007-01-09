گفتگوی داخلی فلسطین بزودی از سر گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، " قیس ابولیلی" در گفتگو با خبرگزاری رسمی کویت ( کونا) اظهار داشت : توافق اولیه بین گروههای فلسطینی برای از سرگیری گفتگوهای داخلی در روزهای آینده با هدف تشکیل دولت وحدت ملی بدست آمده است.

وی افزود: گروههای فلسطینی در دو روز آینده نمایندگان خود را برای شرکت در گفتگوها تعیین خواهند کرد و این گفتگوها درخارج از شهر غزه یا کشوری عربی برگزار نخواهد شد.

ابولیلی گفت : ما تلاش های عربی برای دستیابی فلسطینی ها به توافق جهت پایان دادن به التهاب داخلی را ارج می نهیم اما گفتگوهای داخلی درغزه برگزار خواهد شد.

گفتگوهای داخلی بین گروههای مختلف فلسطینی بویژه جنبش های حماس و فتح در ماههای گذشته برای تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس سند آشتی ملی برگزارشد اما در پی بروز برخی اختلاف ها درباره پست های وزارتی متوقف گردید و سپس "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست تشکیلات خودگردان و پارلمانی در مناطق فلسطینی شد.

جنبش حماس و دولت فلسطین این درخواست را غیر قانونی و کودتا علیه دولت منتخب و مشروع فلسطین دانستند و خواستار ادامه گفتگوها شدند و پس از آن تنش های بین حماس و فتح بروز کرد اما دوطرف موافقت کردند که گفتگوهای داخلی از سرگرفته شود.