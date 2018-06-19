انتصاب رئیس دانشکده تغذیه و مشاور بانوان دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حکمی دکتر محمدجواد حسین زاده عطار را به سمت رئیس دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی منصوب و در نامه‌ای از خدمات دکتر فریدون سیاسی قدردانی کرد.

در متن این حکم آمده است: «با توجه به نظرخواهی انجام شده از اعضای هیات علمی دانشکده و نظر به سوابق علمی و اجرایی، جنابعالی را به‌عنوان رئیس دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی منصوب می‌کنم.»

تدوین برنامه عملیاتی ۴ ساله ۱۴۰۰-۱۳۹۶ بر اساس نقشه علمی دانشگاه، اقدام در جهت ارتقاء جایگاه آموزشی، پژوهشی دانشکده در سطح کشور و منطقه، تلاش جدی در زمینه‌های مختلف بین‌المللی سازی و تمهید شرایط مناسب‌تر جذب دانشجوی بین‌المللی، حرکت پرشتاب‌تر در جهت اهداف دانشگاه نسل سوم و چهارم و فراهم کردن عادلانه و بهینه شرایط و فرصت‌ها برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی همه اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته‌ها و مقاطع مختلف از جمله اقدامات مورد انتظار است.

دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین در حکمی خورشید وسکویی را به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان منصوب و در نامه‌ای از خدمات دکتر بتول احمدی قدردانی کرد.