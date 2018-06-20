به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اصول و ویژگی‏ های جامعه پیشرفته از دیدگاه آیت الله عیسی قاسم» نوشته شیخ عادل الشعله بحرانی از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد. این کتاب ترجمه «المجتمع الراقی؛ اسسه و سماته و عوامله» و ضمیمه «روش تفسیری آیت الله عیسی قاسم» (ترجمه «المنهج التفسیری») است که به همت دکتر حجت ‏الله فسنقری و ام البنین قزلسفلو (پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری) ترجمه شده است.

آیت الله شیخ عیسی قاسم قریب پنجاه سال است با مواضع ملی محکم، التزام ثابت به صلح و مجهز شدن، اصلاح‌ طلبی، ایجاد تغییر با استفاده از سخنان صادقانه و نصیحت هدفمند و فعالیت مستمر در راه ایجاد الفت و سازگاری و تقریب، در فضای دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بحرین فردی شناخته شده است و وفاداری و علاقه مردم به شخص او، و طرح‌ها و شفافیت و ایمان کاملی که به دعوت به خیر و مصلحت همگان دارد، بیانگر محبوبیت عظیم او در بحرین است. اما شناخت جامعه ما از افکار، نظرات، دیدگاه‏ها و مواضع و عملکرد ایشان بسیار محدود است.

این کتاب تلاش می‏ کند که بخشی از ابعاد علمی، گزیده‏ ای از اندیشه‏ ها و نظرات آیت ‏الله عیسی قاسم را درباره ویژگی جامعه اسلامی، جامعه سازی قرآنی و همچنین اهتمام وی به قرآن و روش تفسیری او را نشان بدهد؛ ابعادی که در میان سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایشان مورد غفلت خیلی از افراد و رسانه‏ ها قرار گرفته است. این کتاب، پژوهشی است که تلاش می ‎کند دیدگاه آیت الله عیسی قاسم را درباره مهم ‎ترین عوامل رساندن جامعه پیشرفته به نور وجود و تحقق آن در زمین برجسته سازد. این پژوهش چند مبحث پی ‎در پی را مورد بررسی قرار می‎ دهد تا از خلال آن دیدگاه مستحکمی در این باره ارائه دهد. ابتدا مفهوم جامعه و پایه‎ های عمومی برای ساختن آن را بیان می‎ کند سپس ویژگی ‎های جامعه اسلامی را به صورت ویژه معرفی می ‎نماید و در پایان لوازم و شرایط کار اجتماعی را شرح می‏دهد.

یکی از امتیازات این اثر ارزشمند این است که به قلم استاد شیخ عادل الشعله نگاشته شده است که یکی از بارزترین ملازمان، مریدان و شاگردان آن جناب و در گذشته یکی از اساتید برجسته حوزه علمیه بحرین و در حال حاضر از اساتید حوزه علمیه قم می باشد؛ افزون بر این، در زمان حضور در بحرین، یکی از اعضای موسس شورای علمای بحرین و رئیس بخش استراتژیک آن بود و امامت یکی از مهمترین مساجد مرکزی منامه به نام مسجد مؤمن را برعهده داشت.

محتوای کتاب

کتاب از یک مقدمه و هشت بخش تشکیل شده است. در دو بخش اول تعریف جامعه و پایه‎ های ساختن جامعه می آید. در بخش سوم ویژگی ‎های جامعه اسلامی ذکر می شود. اصول ‎گرایی، عدالت، قیام پی ‎در پی، تعاون و همکاری، شهامت داشتن در بیان حق و داشتن عزت و اراده از ویژگی های مهم جامعه اسلامی شمرده می شود. در بخش چهارم عوامل پیشرفت اجتماعی می آید. از نظر نویسنده، تشکیل ایدئولوژی اسلامی، آزادسازی نظام‎ ها از سیطره دشمنان امت اسلامی، مقاومت در بابر ظلم و طغیان، غیرت داشتن نسبت به دین و اهل آن، وحدت اسلامی، شکر خداوند متعال و تقوا و تلاش برای ریاضت و تربیت نفس از عوامل جامعه پیشرفته محسوب می شود. در بخش های پنجم و ششم، پایه‎های فعالیت اجتماعی و شروط فعالیت و کار اجتماعی ذکر می شود. در بخش هفتم هم برنامه‎ های پیشرفت اجتماعی بیان می شود. نویسنده طرح امر به معروف و نهی از منکر، طرح تربیت روشمند، طرح اقدامات پیشگیرانه اخلاقی، طرح شرافت دین و عزّت سرزمین و طرح تعاونی مسکن و جهاد سازندگی از جمله طرح های اساسی پیشرفت اجتماعی جوامع ذکر می کند. در بخش هشتم «روش تفسیری آیت الله عیسی قاسم» می آید.

مشخصات

کتاب «اصول و ویژگی ‏های جامعه پیشرفته از دیدگاه آیت الله عیسی قاسم» به ضمیمه «روش تفسیری آیت الله عیسی قاسم» در ۱۶۴ صفحه، قطع رقعی و قیمت ۱۰۰۰۰ تومان عرضه شده است.

دفتر نشر معارف که در سالهای اخیر چاپ آثار اندیشمندان جهان عرب و مسائل جهان اسلام، دوره جدید فعالیت های خود را آغاز کرده است و درباره شناخت بحرین کتاب های «آیت الله عیسی قاسم؛ مرد صلح و اصلاح» (گزیده از مباحث خطبه های نماز جمعه منطقه الدراز منامه آیت الله عیسی قاسم با ترجمه اسماء خواجه زاده)، «قیام امام حسین(ع) و انقلاب امام خمینی(ره)» (آیت الله عیسی قاسم با ترجمه دکتر سید مهدی نوری کیذقانی و مریم نصراللهی)، «تغییر در راه خدا» (نوشته شیخ زهیر عاشور، از روحانیون انقلابی و در بند بحرینی با ترجمه اسماء خواجه زاده)، «انقلاب کرامت در بحرین» (مجموعه گفتارها و گفتگوهای انقلابیون بحرینی و صاحب نظران و به کوشش ایمان نوروزی) و «بازخوانی خطبه‌های انقلابی امام حسین (ع)» نوشته استاد عبدالوهاب حسین (رهبر انقلاب بحرین) منتشر کرده است و هم اکنون دو کتاب از آیت الله سید عبدالله الغریفی (از علمای مبارز بحرین)، یک کتاب استاد عبدالوهاب حسین (رهبر انقلاب بحرین) و یک کتاب از شیخ سعید میرزا نوری (روحانی مبارز بحرینی) را در دست نشر دارد.