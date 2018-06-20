به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اصول و ویژگی های جامعه پیشرفته از دیدگاه آیت الله عیسی قاسم» نوشته شیخ عادل الشعله بحرانی از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد. این کتاب ترجمه «المجتمع الراقی؛ اسسه و سماته و عوامله» و ضمیمه «روش تفسیری آیت الله عیسی قاسم» (ترجمه «المنهج التفسیری») است که به همت دکتر حجت الله فسنقری و ام البنین قزلسفلو (پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری) ترجمه شده است.
آیت الله شیخ عیسی قاسم قریب پنجاه سال است با مواضع ملی محکم، التزام ثابت به صلح و مجهز شدن، اصلاح طلبی، ایجاد تغییر با استفاده از سخنان صادقانه و نصیحت هدفمند و فعالیت مستمر در راه ایجاد الفت و سازگاری و تقریب، در فضای دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بحرین فردی شناخته شده است و وفاداری و علاقه مردم به شخص او، و طرحها و شفافیت و ایمان کاملی که به دعوت به خیر و مصلحت همگان دارد، بیانگر محبوبیت عظیم او در بحرین است. اما شناخت جامعه ما از افکار، نظرات، دیدگاهها و مواضع و عملکرد ایشان بسیار محدود است.
این کتاب تلاش می کند که بخشی از ابعاد علمی، گزیده ای از اندیشه ها و نظرات آیت الله عیسی قاسم را درباره ویژگی جامعه اسلامی، جامعه سازی قرآنی و همچنین اهتمام وی به قرآن و روش تفسیری او را نشان بدهد؛ ابعادی که در میان سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایشان مورد غفلت خیلی از افراد و رسانه ها قرار گرفته است. این کتاب، پژوهشی است که تلاش می کند دیدگاه آیت الله عیسی قاسم را درباره مهم ترین عوامل رساندن جامعه پیشرفته به نور وجود و تحقق آن در زمین برجسته سازد. این پژوهش چند مبحث پی در پی را مورد بررسی قرار می دهد تا از خلال آن دیدگاه مستحکمی در این باره ارائه دهد. ابتدا مفهوم جامعه و پایه های عمومی برای ساختن آن را بیان می کند سپس ویژگی های جامعه اسلامی را به صورت ویژه معرفی می نماید و در پایان لوازم و شرایط کار اجتماعی را شرح میدهد.
یکی از امتیازات این اثر ارزشمند این است که به قلم استاد شیخ عادل الشعله نگاشته شده است که یکی از بارزترین ملازمان، مریدان و شاگردان آن جناب و در گذشته یکی از اساتید برجسته حوزه علمیه بحرین و در حال حاضر از اساتید حوزه علمیه قم می باشد؛ افزون بر این، در زمان حضور در بحرین، یکی از اعضای موسس شورای علمای بحرین و رئیس بخش استراتژیک آن بود و امامت یکی از مهمترین مساجد مرکزی منامه به نام مسجد مؤمن را برعهده داشت.
محتوای کتاب
کتاب از یک مقدمه و هشت بخش تشکیل شده است. در دو بخش اول تعریف جامعه و پایه های ساختن جامعه می آید. در بخش سوم ویژگی های جامعه اسلامی ذکر می شود. اصول گرایی، عدالت، قیام پی در پی، تعاون و همکاری، شهامت داشتن در بیان حق و داشتن عزت و اراده از ویژگی های مهم جامعه اسلامی شمرده می شود. در بخش چهارم عوامل پیشرفت اجتماعی می آید. از نظر نویسنده، تشکیل ایدئولوژی اسلامی، آزادسازی نظام ها از سیطره دشمنان امت اسلامی، مقاومت در بابر ظلم و طغیان، غیرت داشتن نسبت به دین و اهل آن، وحدت اسلامی، شکر خداوند متعال و تقوا و تلاش برای ریاضت و تربیت نفس از عوامل جامعه پیشرفته محسوب می شود. در بخش های پنجم و ششم، پایههای فعالیت اجتماعی و شروط فعالیت و کار اجتماعی ذکر می شود. در بخش هفتم هم برنامه های پیشرفت اجتماعی بیان می شود. نویسنده طرح امر به معروف و نهی از منکر، طرح تربیت روشمند، طرح اقدامات پیشگیرانه اخلاقی، طرح شرافت دین و عزّت سرزمین و طرح تعاونی مسکن و جهاد سازندگی از جمله طرح های اساسی پیشرفت اجتماعی جوامع ذکر می کند. در بخش هشتم «روش تفسیری آیت الله عیسی قاسم» می آید.
مشخصات
کتاب «اصول و ویژگی های جامعه پیشرفته از دیدگاه آیت الله عیسی قاسم» به ضمیمه «روش تفسیری آیت الله عیسی قاسم» در ۱۶۴ صفحه، قطع رقعی و قیمت ۱۰۰۰۰ تومان عرضه شده است.
دفتر نشر معارف که در سالهای اخیر چاپ آثار اندیشمندان جهان عرب و مسائل جهان اسلام، دوره جدید فعالیت های خود را آغاز کرده است و درباره شناخت بحرین کتاب های «آیت الله عیسی قاسم؛ مرد صلح و اصلاح» (گزیده از مباحث خطبه های نماز جمعه منطقه الدراز منامه آیت الله عیسی قاسم با ترجمه اسماء خواجه زاده)، «قیام امام حسین(ع) و انقلاب امام خمینی(ره)» (آیت الله عیسی قاسم با ترجمه دکتر سید مهدی نوری کیذقانی و مریم نصراللهی)، «تغییر در راه خدا» (نوشته شیخ زهیر عاشور، از روحانیون انقلابی و در بند بحرینی با ترجمه اسماء خواجه زاده)، «انقلاب کرامت در بحرین» (مجموعه گفتارها و گفتگوهای انقلابیون بحرینی و صاحب نظران و به کوشش ایمان نوروزی) و «بازخوانی خطبههای انقلابی امام حسین (ع)» نوشته استاد عبدالوهاب حسین (رهبر انقلاب بحرین) منتشر کرده است و هم اکنون دو کتاب از آیت الله سید عبدالله الغریفی (از علمای مبارز بحرین)، یک کتاب استاد عبدالوهاب حسین (رهبر انقلاب بحرین) و یک کتاب از شیخ سعید میرزا نوری (روحانی مبارز بحرینی) را در دست نشر دارد.
نظر شما