برخورد جدی با متخلفان تصرف اراضی ملی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم ظهر امروز در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی ایلام اظهار داشت: اخیرا پرونده واگذاری یک هزار و ۵۰۰ هکتاری در منطقه کولک شهرستان مهران تشکیل شده است.

وی گفت: در بحث تخریب جنگل ها و قطع درختان نیز یک پرونده شامل قطع یک هزار و ۵۰۰ اصله نهال در حال رسیدگی است.

رزم با اشاره به برخورد قطع دادگستری استان با افراد متخلف در زمینه تصرف اراضی ملی و تخریب جنگل ها و مراتع، گفت: دستگاه‌های اجرایی در مناطق حفاظت شده به ویژه اراضی دشت کولگ، ششدار و چقاکبود نظارت بیشتری داشته باشند.

رئیس دادگستری ایلام عنوان کرد: در بحث آتش سوزی جنگل ها نیز امسال دادگستری استان برخورد جدی انجام می دهد.

وی گفت: دستگاه های اجرایی در زمینه واگذاری و حفاظت از عرصه های جنگلی حساسیت بیشتری به خرج دهند.