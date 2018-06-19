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۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۳۵

رئیس دادگستری استان ایلام خبر داد:

برخورد جدی با متخلفان تصرف اراضی ملی در استان ایلام

برخورد جدی با متخلفان تصرف اراضی ملی در استان ایلام

ایلام-رئیس دادگستری استان ایلام از برخورد جدی با متخلفان تصرف اراضی ملی در استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم ظهر امروز در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی ایلام اظهار داشت: اخیرا پرونده واگذاری یک هزار و ۵۰۰ هکتاری در منطقه کولک شهرستان مهران تشکیل شده است.

وی گفت: در بحث تخریب جنگل ها و قطع درختان نیز یک پرونده شامل قطع یک هزار و ۵۰۰  اصله نهال در حال رسیدگی است.

رزم با اشاره به برخورد قطع دادگستری استان با افراد متخلف در زمینه تصرف اراضی ملی و تخریب جنگل ها و مراتع، گفت: دستگاه‌های اجرایی در مناطق حفاظت شده به ویژه اراضی دشت کولگ، ششدار و چقاکبود نظارت بیشتری داشته باشند.

رئیس دادگستری ایلام عنوان کرد: در بحث آتش سوزی جنگل ها نیز امسال دادگستری استان برخورد جدی انجام می دهد.

وی گفت: دستگاه های اجرایی در زمینه واگذاری و حفاظت از عرصه های جنگلی حساسیت بیشتری به خرج دهند.

کد مطلب 4325156

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