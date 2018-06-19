انتشار ۱۰۵ میلیارد صکوک اجاره برای تولید ۵۰ لوکوموتیو بومی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در حاشیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی، تجهیزات، خدمات و صنایع وابسته، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی بین‌المللی علی‌رغم تمامی شرایط سخت برگزار شد که با توجه به سیاست‌های خردمندانه مقام معظم رهبری و اقدامات بسیار خوب دولت، همچنین دیپلماسی اقتصادی که در دست اقدام است، شاهد حضور ۱۸ شرکت خارجی در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل ونقل ریلی در تهران هستیم.

وی با اشاره به حضور شرکت‌هایی از کشورهای چین، روسیه، ترکیه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا بیان داشت: حضور این شرکت‌ها نشان می‌دهد که ما همچنان می‌توانیم بر روی ادامه برجام با هماهنگی و همکاری شرکای اقتصادی خود، فعالیت‌های خود را ادامه دهیم و علی رغم تمام فشارهای اقتصادی از جانب آمریکا با انجام تعهدات خود، کارها را پیش ببریم.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه یک اقدام ابتکاری جدید صورت گرفته است گفت: این اقدام مبنی بر انتشار صکوک اجاره به مبلغ ۱۰۵ میلیارد تومان به منظور تولید ۵۰ لوکوکوتیو برای یک شرکت بخش خصوصی با تضمین شرکت راه‌آهن است که به رغم تنگناهای مالی ما می‌توانیم راه‌های دیگری پیدا کنیم.

آخوندی در ادامه از رونمایی یک شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این شرکت می‌تواند تست‌های خرابی بخش زیرسازی راه آهن را انجام دهد که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: همچنین به منظور حمایت از تولید موتور دیزل ملی که توسط وزارت دفاع به مرحله تولید رسیده است، ۱۰ دستگاه از این محصول توسط وزارت راه و شهرسازی خریداری شد تا مورد توجه شرکت‌های خصوصی قرار بگیرد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، از بهره‌برداری ۱۰۰ واگن باری که قرارداد آن در سال گذشته منعقد شده بود خبر داد و گفت: شرکت طرف قرارداد آمادگی خود را برای عقد قرارداد جدید اعلام کرده است.