استان مرکزی درحوزه صنعت نفت وگاز ظرفیت مبادلات با اندونزی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز سه شنبه در دیدار با سفیر اندونزی که در استان مرکزی و شهر اراک حضور یافته، اظهار داشت: اندونزی بزرگترین کشور مسلمان جهان است و مشترکات فرهنگی و اجتماعی که با ایران دارد زمینه مطلوبی برای افزایش تعاملات و مراودات این دو کشور در حوزه های مختلف است.

استاندار مرکزی افزود: خوشبختانه طی ۴۰ سال گذشته ارتباطات و مراودات خوبی میان دو کشور ایران و اندونزی برقرار بوده و از سوی دیگر استان مرکزی نیز با توجه به ظرفیت هایی که در حوزه های مختلف از جمله صنعت و اقتصاد دارد می تواند زمینه و بستری برای ارتقای همکاری ها و مبادلات دو کشور باشد.

آقازاده بیان کرد: به منظور دستیابی به این هدف بایستی ارتباطات اقتصادی و بازرگانی بین ایران و اندونزی تقویت شود و دیدار امروز و حضور سفیر اندونزی در استان مرکزی می تواند زمینه تحقق این مهم را فراهم کند.

وی خاطرنشان ساخت: استان مرکزی میزبان صنایع مادر است و در حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نیز فعالیت دارد، با توجه به اینکه یکی از نیازهای کشور اندونزی در حوزه نفت است، استان مرکزی می‌تواند تامین‌کننده نیاز این کشور باشد.

استاندار مرکزی ادامه داد: همچنین استان مرکزی قابلیت آن را دارد که میزبان طرح های فاینانس اندونزی در پروژه‌های زیرساختی باشد، این استان در حوزه صنعت نیز مبادلات مطلوبی را می تواند با اندونزی برقرار کند.

آقازاده عنوان کرد: در بخش کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری نیز استان مرکزی ظرفیت های مطلوبی دارد که می توان در روابط تجاری دو کشور از آن بهره گرفت.