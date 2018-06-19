واکنش دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به اظهارات وزیر خارجه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در حاشیه نشست با هیئت عالی سوئیس در واکنش به اظهارات (توئیت) وزیر امور خارجه آمریکا درباره اجرای حکم قصاص محمد ثلاث گفت: شاید در کل آمریکا هیچ دادگاهی به این دقت وجود ندارد.



وی گفت: دادگاه‌های آمریکا با فرمایش دولت، عربستان سعودی را که مسئول مهمی در جریان انفجارات یازده سپتامبر بوده در نظر نمی‌گیرد و جمهوری اسلامی ایران را که از مخالفان سرسخت القاعده و تروریست بوده را محکوم می‌کنند.



دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تاکید کرد: البته ما از این سیستم حکومتی آمریکا با این درجه از فساد انتظار بهتر از این نداریم. پامپئو با این اظهارات نمی‌تواند خودش و دولت فاسد تروریست پرور آمریکا را تطهیر کند.

به گزارش مهر، وزیر خارجه آمریکا در توئیتی ضمن مداخله آشکار در امور داخلی ایران از محمد ثلاث، عامل شهادت سه مامور ناجا در حوادث سال گذشته در خیابان پاسداران تهران حمایت کرد.