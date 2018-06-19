به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، محمد اشرف غنی رئیسجمهوری افغانستان امروز سه شنبه در دیدار با کاروان صلح هلمند در کابل باردیگر به تمدید آتشبس با طالبان ابراز تمایل کرد و گفت: در صورت موافقت طالبان حاضر است آتشبس با این گروه را به مدت یک سال تمدید کند.
این در حالیست که در خواست آتشبس یکساله میان دولت افغانستان و طالبان از سوی کاروان صلح هلمند مطرح شده بود.
این کاروان با شعار صلح از ولایت هلمند در جنوب افغانستان به راه افتاد و با طی کردن پیاده مسیری حدود ۷۰۰ کیلومتر و پس از حدود ۳۶ روز، دیروز دوشنبه به کابل رسید.
رئیسجمهوری افغانستان با اعضای این کاروان در کنار جادهای در مرکز کابل و در میان تدابیر شدید امنیتی دیدار کرد.
اشرف غنی به آن ها گفت که در هرجایی که طالبان بخواهند حاضر است با آنها مذاکره کند.
رئیسجمهوری افغانستان در ادامه تأکید کرد:اعلام آتش بس (۱۰ روزه) کردهام. اگر طالبان بپذیرند، برای اعلام آتش بس یک ساله هم کاملا حاضرم.
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