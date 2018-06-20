به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، درحالیکه مقامات اروپا در طول ماه گذشته به دنبال روشی برای خنثی کردن تحریمهای ثانویه ترامپ بودند، روز سهشنبه، وزیر مالی فرانسه، برونو لو ماریه، اعلام کرد که سهم بزرگی از شرکتهای فرانسوی قادر نخواهند بود در ایران باقی بمانند.
وزیر فرانسوی گفت: پس از این که ایالاتمتحده در ماه می دوباره تحریمها را بر علیه ایران بازگرداند، بیشتر شرکتهای فرانسوی دیگر قادر نیستند در ایران باقی بمانند.
به گفته لو ماریه، این شرکتها نیازمند این هستند که به ازای محصولاتی که به ایران تحویل میدهند و تولیداتی که در این کشور انجام میدهند، پول دریافت کنند، اما از آنجایی که هیچ موسسه مالی قدرتمند و مستقلی در اروپا وجود ندارد، امکان این پرداخت وجود ندارد و این شرکتها قادر نخواهند بود در ایران باقی بمانند.
لو ماریه گفت: اولویت ما این است که موسسات مالی قدرتمند و مستقلی در اروپا ایجاد کنیم که اجازه دهند کانالهای مالی بین فرانسه، ایتالیا، آلمان، اسپانیا و هر کشور دیگری در کرهزمین برقرار شود. این به عهده ما اروپاییان است که با استقلال و اختیار انتخاب کنیم که با چه کسی میخواهیم تجارت داشته باشیم. ایالات متحده نباید پلیس اقتصادی جهان باشد.
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