وزیر نیرو عازم تاجیکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان، درباره این رخداد بین‌المللی اظهار کرد: تاجیکستان به عنوان کشوری که در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد دهنده استقرار یک دهه از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۸ میلادی به عنوان دهه بین‌المللی آب و توسعه پایدار بوده است، میزبان نخستین کنفرانس بین‌المللی آغاز فعالیت‌های این دهه خواهد بود.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مجموعه فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی عرصه آب فعال است، گفت: بنده نیز پیش از این در مسئولیت‌های قبلی خود برنامه ریز و سازمان دهنده اصلی این دهه بوده‌ام که به دلیل حضور در وزارت نیرو فعالیت در این بخش را متوقف کرده‌ام، لذا حضور وزیر نیروی ایران در این اجلاس به دعوت دولت تاجیکستان برای ترسیم نقش فعال‌تری است که کشور ما می‌تواند در منطقه برای مسائل آبی ایفا کند.

اردکانیان ادامه داد: وزارت نیرو رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی با تاجیکستان است. وزارت نیرو و همچنین سایر دستگاه‌ها فعالیت‌ها و پروژه‌های مشترکی با این کشور دارند که از این فرصت سفر دو روزه استفاده خواهد شد و ملاقات‌هایی با مسئولان و مقامات ارشد جمهوری تاجیکستان برای بحث‌های دو جانبه صورت خواهد گرفت.

در این سفر که وزیر نیرو ریاست هیئت اعزامی از ایران را به عهده دارد، نمایندگان برخی دستگاه‌های اجرایی و چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دعوت دولت تاجیکستان حضور دارند.

در این اجلاس جهانی دو روزه که با حضور روسای جمهور، وزاری کشورهای مختلف جهان و نمایندگان نهادهای بین‌المللی برگزار می‌شود، وزیر نیرو به عنوان سخنران اصلی در پنلی با عنوان «ارتباطات آب‌محور، حمایت و شبکه‌سازی» حضور خواهد داشت.

قرار است در حاشیه این اجلاس وزیر نیرو به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان با مقامات بلندپایه این کشور از جمله با عثمان زاده، وزیر انرژی و ذخائر آبی تاجیکستان و همتای تاجیکش در کمیسیون مشترک اقتصادی و همچنین با مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار خواهد کرد.