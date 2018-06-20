  1. استانها
  2. البرز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

همایش پیاده‌روی خانوادگی در کرج برگزار می‌شود

همایش پیاده‌روی خانوادگی در کرج برگزار می‌شود

کرج - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کرج از برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی در این شهرستان خبر داد.

سید جمال جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی در شهرستان کرج خبر داد و اظهار کرد: این قبیل برنامه‌ها در راستای شادی مردم اجرا می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور و نیاز مردم به شادمانی و پویایی، تأکید کرد: این برنامه با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج باهدف پویایی جامعه برگزار می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کرج بابیان اینکه تلاش داریم که برنامه پیاده‌روی خانوادگی را در سایر نقاط شهرستان کرج برگزار کنیم، خاطرنشان کرد: این همایش روز ۲۲ تیرماه از میدان جمهوری کرج با حضور شهروندان برگزار می‌شود.

به گفته وی همایش پیاده‌روی خانوادگی با برگزاری برنامه‌های مختلفی ازجمله اهدای جوایز به همت اداره کل ورزش و جوانان و هیئت ورزش‌های همگانی همراه خواهد بود.

کد مطلب 4325354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها