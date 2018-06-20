به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان اللهی شامگاه سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان قروه با انتقاد از وضعیت نامطلوب پرداخت تسهیلات اشتغال، اظهار داشت: در خصوص اشتغال و پرداخت تسهیلات رقم قابل قبولی شامل نشده و این به عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط و بانک های عامل باز می گردد.

به گفته وی قروه در پرداخت تسهیلات اشتغال در استان رتبه پنجم را دارد و این چندان مناسب نبوده و تنها تا پایان تیرماه برای جبران، فرصت باقی است.

امان اللهی با بیان اینکه نیاز است این وضعیت آسیب شناسی شود، افزود: سؤال اساسی در این است که چرا نتوانسته ایم در خصوص اشتغال به ویژه در حوزه روستایی بهره کافی را ببریم.

وی در ادامه بر لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی باتوجه به فرارسیدن فصل تابستان تأکید کرد و گفت: ادارات باید در زمان پیک مصرف که مصرف بهینه از برق را داشته باشند و مدیریت صحیح را به کار گیرند.

فرماندار قروه به مدیریت مصرف آب با اصلاح الگوی مصرف به ویژه در بخش کشاورزی هم اشاره کرد و خواستار کنترل این موضوع توسط دستگاه های مرتبط شد.

موحد امان اللهی همچنین به پوشش گیاهی مناسب مراتع باتوجه به بارش های اخیر و لزوم توجه به جلوگیری از آتش سوزی در مراتع پرداخت و خواستار دقت کافی در این مسئله شد.

وی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی خواستار به رسمیت شناختن شوراهای روستا و شهر شد و تصریح کرد: جایگاه شوراها باید حفظ شود و در کارها و امور مرتبط از توان و ظرفیت شورا برای توسعه هرچه بهتر بهره برد.

امان اللهی اشاره ای هم داشت به فعالیت اصحاب رسانه در شهرستان و بیان کرد: باید تمامی خبرنگاران شهرستان در جلسات ضروری و علنی به صورت رسمی و بدون هیچ گونه تبعیضی دعوت و جایگاه این افراد مشخص و حفظ شود.

سخن بعدی فرماندار قروه به لزوم استفاده از پتانسیل سمن ها برای امور کاری مربوط می شد. به گفته وی مدیران سازمان های مردم نهاد را به چشم رقیب نبینند و از حضور آنان در رسیدگی به امور کاری خود بهره بگیرند.

موضوع دیگری که امان اللهی بر آن بسیار تأکید داشت در خصوص تقویت و فعال کردن روابط عمومی های ادارات شهرستان در راستای ارائه عملکرد مسئولان به مردم از طریق رسانه ها و روشن سازی افکار عمومی بود.

وی در ادامه از بخشداران خواست که در خصوص حضور مدیران ادارات به صورت ماهانه گزارش عملکردی را ارائه دهند و همچنین بار دیگر بر حضور به موقع در جلسات در کنار پاسخ گویی سریع به مکاتبات اداری تأکید کرد.