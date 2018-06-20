تشکیل ۲۵ فقره پرونده تخلف در ماه رمضان/انجام ۵۳۵ مورد بازرسی

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتشلو شامگاه سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان قروه از تعداد ۵۳۵ مورد بازرسی در ماه رمضان با ۲۵ فقره پرونده تشکیلی به ارزش ۷۳ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۲۰۰ ریال خبر داد.

وی تعداد گشت های مشترک برگزار شده در ماه رمضان را ۳۲ مورد اعلام کرد و افزود: در این گشت ها به امور خبازی ها، قاچاق سیگار، طلافروشان، بررسی سوخت توزیعی در جایگاه ها، بررسی کالاهای تنظیم بازار و بررسی وضعیت بازار و برخورد با متخلفان پرداخته شد.

به گفته منتشلو در این مدت ۶ فقره پرونده قاچاق سیگار شامل ۹ هزار و ۲۰۰ نخ به ارزش ۱۵ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۲۰۰ ریال تشکیل شده است.

وی به میزان جذب و توزیع کالاهای اساسی اشاره کرد و از توزیع ۶۸ تن برنج، ۲ تن گوشت قرمز و ۲ تن مرغ در سطح بازار در این مدت گفت.

رئیس صنعت، معدن و تجارت قروه از تعداد ۹۵ مورد گزارش دریافتی در خصوص تنظیم بازار خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد ۲۸ گزارش به صورت کتبی، ۱۸ مورد حضوری و ۴۹ مورد هم تلفنی ثبت شده که براساس نظریه ارزیاب ۶۵ مورد از گزارشات رسیده قابل پیگیری بوده اند.

وی با اشاره به نتیجه بازرسی، اظهار داشت: در بازرسی به عمل آمده از گزارشات دریافتی ۴۲ مورد تخلف و ۲۳ مورد غیر تخلف ثبت شد.

رئیس تعزیرات حکومتی قروه هم در این نشست از تشکیل ۱۰۴ فقره پرونده صنفی در سه ماه اخیر، خبر داد و بیشترین تخلف را شامل درج نکردن قیمت بر روی کالا دانست.

حسین رحیمیان همچنین از تشکیل ۷ فقره پرونده قاچاق گفت و اظهار داشت: از این تعداد یک پرونده مربوط به قاچاق سیگار به ارزش یک میلیارد تومان است.