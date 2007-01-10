بلر نحوه اعدام صدام را غیر قابل قبول خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت،"تونی بلر" نخست وزیر انگلیس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک شب گذشته با " شینزو آبه "همتای ژاپنی خود اظهار داشت : روش اعدام صدام نمی ‌تواند جنایات گسترده دیکتاتور سابق عراق را توجیه کند.

نخست وزیر انگلیس با "اشتباه و غیرقابل قبول" دانستن شیوه اعدام صدام گفت : اعدام صدام نباید چشمان ما را نسبت به جنایاتی که این دیکتاتور مرتکب شد، ببندد .

وی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم سابق عراق به سرکردگی صدام علیه ایران گفت : حدود 1 میلیون نفر در جنگ عراق علیه ایران کشته شدند که شماری زیادی از آنها با تسلیحات شیمیایی جان باختند؛ بلر هیچ اشاره ای به این نکرد که چرا غرب سلاحهای شیمیایی را در اختیار صدام گذاشت تا آن را علیه بیگناهان و کشورهای همسایه به کار گیرد.

نخست وزیر ژاپن نیز در این کنفرانس خبری خاطر نشان کرد : عراق در حال حاضر با "مشکل بزرگی " روبروست و باید برای آشتی ملی در این کشور تلاش کرد .

" آبه " با بیان اینکه ژاپن علاقه مند به مشارکت در بازسازی عراق است ، گفت : از جامعه بین‌المللی می خواهیم تا عراق را در مسیر دستیابی به امنیت و ثبات یاری رساند .

وی با خودداری از پاسخ درباره شیوه اعدام صدام تصریح کرد : هر کشوری قانون خاص خود را دارد و هر طور که بخواهد محکومان خود را محاکمه می کند .

نخست وزیر انگلیس همچنین پس از این کنفرانس خبری با توجه به کاندیداتوری ژاپن برای برخورداری از کرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، حمایت کشور خود را ازآن اعلام کرد .

بلر با ضروری خواندن اعمال اصلاحات در سازمان ملل متحد گفت : گسترش تعداد اعضای دائم شورای امنیت نیز می تواند در این میان موثر واقع شود .

آبه در این سفر همچنین از بلژیک، فرانسه و آلمان نیز دیدار می کند .

صدام دیکتاتور سابق عراق بامداد 30 دسامبر( 9 دی) پس از محکوم شدن به قتل 148 تن از ساکنان روستای دجیل در دهه هشتاد میلادی به دار مجازات آویخته شد.