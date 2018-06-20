زنجانی ها ۲ میلیارد تومان زکات فطریه و کفاره پرداخت کردند

هدایت صفری در گفتگو با خبرنگار مهر به جمعآوری زکات فطره در استان زنجان اشاره کرد و افزود: تاکنون روزهداران زنجانی ۲ میلیارد تومان زکات فطریه و کفاره پرداخت کرده اند.
وی اظهار کرد: این میزان زکات فطریه و کفاره از هزار و ۳۱۴ پایگاه واقع در مساجد، مصلی، معابر شهری و مراکز نیکوکاری جمعآوریشده و مردم همکاری خوبی را با کمیته امداد داشتند.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: خوشبختانه در استان زنجان استقبال مردم برای پرداخت زکات بسیار خوب است و سالبهسال میزان زکات بیشترمی شود .
صفری تأکید کرد: طی سال گذشته ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان زکات فطریه در استان زنجان جمعآوری شد.
وی افزود: جمعآوری کفاره و فطریه در استان زنجان ادامه دارد و مردم میتوانند برای پرداخت فطریه و کفارات خود به ادارات کمیته امداد در شهرستانها مراجعه کنند.
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