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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان:

زنجانی ها ۲ میلیارد تومان زکات فطریه و کفاره پرداخت کردند

زنجانی ها ۲ میلیارد تومان زکات فطریه و کفاره پرداخت کردند

زنجان-مدیرکل کمیته امداد استان زنجان به جمع‌آوری زکات فطره درزنجان اشاره کرد و گفت: تاکنون روزه‌داران زنجانی ۲ میلیارد تومان زکات فطریه و کفاره پرداخت کردند.

هدایت صفری در گفتگو با خبرنگار مهر به جمع‌آوری زکات فطره در استان زنجان اشاره کرد و افزود: تاکنون روزه‌داران زنجانی ۲ میلیارد تومان زکات فطریه و کفاره پرداخت کرده اند.

وی اظهار کرد: این میزان زکات فطریه و کفاره از هزار و ۳۱۴ پایگاه واقع در مساجد، مصلی، معابر شهری و مراکز نیکوکاری جمع‌آوری‌شده و مردم همکاری خوبی را با کمیته امداد داشتند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: خوشبختانه در استان زنجان استقبال مردم برای پرداخت زکات بسیار خوب است و سال‌به‌سال میزان زکات بیشترمی شود .

صفری تأکید کرد: طی سال گذشته ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان زکات فطریه در استان زنجان جمع‌آوری شد.

وی افزود: جمع‌آوری کفاره و فطریه در استان زنجان ادامه دارد و مردم می‌توانند برای پرداخت فطریه و کفارات خود به ادارات کمیته امداد در شهرستان‌ها مراجعه کنند.

کد مطلب 4325458

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