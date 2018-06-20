تهیه طرح پیشگیری و مقابله با آتش سوزی مراتع استان مرکزی تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، مهدی زندیه وکیلی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مرکزی اظهار داشت: دستگاه های متولی و کارگروه مقابله با آتش سوزی مراتع، سریعا نسبت به تهیه طرح پیشگیری و مقابله با آتش سوزی مراتع اقدام و آمادگی لازم جهت استفاده بهینه از امکانات موجود را فراهم کنند.

وی تاکید کرد: جلسات کارگروه های زیرمجموعه شورای مدیریت بحران و همچنین شوراهای مدیریت بحران شهرستانی به ریاست فرمانداران به صورت مستمر تشکیل و گزارشات ماهیانه به طور دقیق به شورای استانی ارسال گردد.

زندیه وکیلی نقش آموزش عمومی و فرهنگ سازی توسط نهادهای ذیربط را متذکر شد و افزود: تمام دستگاه های اجرایی عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران بایستی برنامه های آموزشی خود را در راستای پیشگیری و مقابله با مخاطرات، از جمله جلوگیری از ایجاد حریق های گسترده در مراتع و راهکارهای مقابله با آن با استفاده از امکانات موجود در دستور کار قرار دهند.

وی در ارتباط با یکی دیگر از دستور کارهای این جلسه مبنی بر گزارش کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب ابراز داشت: اولین اقدام که باید صورت بگیرد این است که دستگاه های متولی با همکاری دهیاری های استان، مناطق مستعد بروز سیلاب را شناسایی و اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز سیل را انجام دهند. همچنین در کلیه سدها، آبگیرها و بندهای خاکی تابلوهای شنا ممنوع نصب و یا ساماندهی شود و دستگاه هایی مانند هلال احمر، آتش نشانی و منابع طبیعی از ظرفیت رسانه ها برای آگاهی بخشی عمومی استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: با توجه به گرم بودن زمستان قبل و بارش های بهاری، امکان بروز آفت های گسترده در مزارع کشاورزی از جمله حمله ملخ وجود دارد که آمادگی برای مقابله با این معضل نیز بایستی در دستور کار باشد و از طرفی موضوع بیمه محصولات کشاورزی را جدی بگیریم زیرا هیچ راهی جز بیمه برای جبران خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و آتش سوزی ها وجود ندارد.