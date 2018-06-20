جلب رضایتمندی مردم سرلوحه فعالیت مدیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته قوه قضاییه حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین عصر سه شنبه به همراه حجت الاسلام صادقی دادستان، حجت الاسلام کثیرلو رئیس دادگستری شهرستان قزوین، رئیس دادگستری و دادستان محمدیه، بخشدار، شهردار واعضای شورای اسلامی شهر شریفیه با مردم شریفیه در مسجد امام خمینی این شهر دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام قدرتی در این دیدار گفت: باید رسیدگی به خدمات شهری که می تواند به جلب رضایت مردم کمک کند مورد توجه قرار گیرد و در این میان به نظر می رسد موضوع پسماند بسیار مهم است که باید جدی گرفته شود.

حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: مردم شهر شریفیه با تقدیم ۶۰ شهید و ۱۰۰ جانباز و ۳ آزاده برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی همت کردند و با این شرایط می توان شریفیه را شهر شهیدان نامید.

رئیس کل دادگستری قزوین تصریح کرد: همه شهدا ناظر اعمال ما هستند لذا باید به گونه ای عمل کنیم که شهدا راضی باشند و از مسیر آرمان ها و ارزش های انقلاب خارج نشویم.

وی یادآورشد: باید از شهدا الگو بگیریم و مسیر زندگی خود را بدرستی ترسیم کنیم و دستاوردهای انقلاب را به نسل آینده بسپاریم.

قدرتی یادآورشد: شهدا حجت را بر ما تمام کردند و همه وظیفه داریم در مقابل استکبار راه شهدا را ادامه دهیم و یادشان را گرامی بداریم.

وی با گرامیداشت یاد شهید بهشتی اظهارداشت: شهید بهشتی با اخلاق و تکلیف محوری و زیر پرچم ولایت برای حفظ انقلاب و دستاوردهای آن جان خود را نثار کرد و بیشترین هجمه ها و تهمت را به جان خرید تا به تکلیف عمل کند.

رئیس کل دادگستری استان یادآورشد: شهید بهشتی انسانی تکلیف محور بود و براساس تکلیف حرکت می کرد و به شعارها و هجمه ها اهمیت نمی داد.