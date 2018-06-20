به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عبدالله دوم پادشاه اردن در جریان دیدار با «جرد کوشنر» مشاور ارشد کاخ سفید و «جیسون گرینبلات» فرستاده ویژه آمریکا تاکید کرد که حل مسأله قدس کلید تحقق صلح در منطقه است.

وی در این نشست تاکید کرد: مسأله قدس باید در چارچوب مسائل مربوط به اوضاع نهایی حل و فصل شود چرا که این مسأله کلید تحقق صلح در منطقه محسوب می شود.

پادشاه اردن عنوان کرد: امان به نقش تاریخی خود در حمایت از مقدسات اسلامی و مسیحی در شهر قدس ادامه می دهد. دستیابی به یک صلح عادلانه و فراگیر در منطقه بسیار مهم است تا ملت فلسطین بتوانند درخواستهای مشروع خود را در خصوص تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی محقق سازند.

عبدالله دوم افزود: باید رکود در روند صلح شکسته شده تا مذاکرات جدی و مؤثر میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها بر اساس راه کار تشکیل دو کشور و طرح صلح عربی از سر گرفته شود.