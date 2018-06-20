تحقق ۶۷ درصدی تعهدات اشتغال دستگاه های اجرایی گرمه

اسماعیل مکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سهم گرمه در ایجاد اشتغال ۸۹۳ نفر است، اظهار کرد: به منظور تقویت و افزایش تولید و توسعه اشتغال تلاش داریم با همکاری و تعامل فرصت های شغلی جدید را برای متقاضیان کار در شهرستان ایجاد کنیم.

مکرمی افزود: رفع موانع و مشکلات موجود در جهت کاهش نرخ بیکاری اهمیت زیادی دارد از این رو برای سرعت بخشی به ایجاد طرح‌های شهرستان پیگیری و اهتمام دستگاه های ذی ربط ضروری است.

وی در ادامه به ثبت ۱۸۵ طرح اشتغال در سامانه کارا اشاره کرد و گفت: برای این تعداد طرح اشتغالزا، اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیاردریال تصویب شده است.

سرپرست فرمانداری گرمه بیان کرد: همچنین برای ۵۶ طرح اشتغال اعتباری بالغ بر ۲۷۶ میلیاردریال در کمیته فنی تصویب شده است.

مکرمی همچنین به ایجاد مشاغل خانگی در شهرستان گرمه اشاره کرد و افزود: در این حوزه برای ۳۹ طرح اشتغالزا در سامانه کارا مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال به تائید رسیده که تاکنون ۲۸ طرح با مبلغ ۴۳ میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شده است.

وی اضافه کرد: این تعداد طرح برای ۳۴۶ نفر در شهرستان گرمه اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.