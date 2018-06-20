نمایشگاهی از آثار عکاس ۱۲ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران، در نمایشگاه «معماری ایرانی از نگاه من» ۳۰ عکس از پارسا خادم در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.
پارسا خادم عکاس ۱۲ ساله، از ۷ سالگی عکاسی را نزد لیلا نورایی آموخت و از سال گذشته زیر نظر حسین کیانی مشغول به فراگیری است.
نمایشگاه «معماری ایرانی از نگاه من» در ادامه سلسله نمایشگاههای خادم است که در آن تازهترین عکسهای وی به نمایش گذاشته میشود.
نمایشگاه آثار عکاسی پارسا خادم از ۱ تا ۹ تیر ماه در گالری شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران برپاست. علاقمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت ۱۰ الی ۲۱ و در روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ الی ۲۱ به فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند.
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