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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۵۲

نمایشگاهی از آثار عکاس ۱۲ ساله

نمایشگاهی از آثار عکاس ۱۲ ساله

آیین گشایش نمایشگاه عکس پارسا خادم روز جمعه اول تیرماه ساعت ۱۷ در گالری شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران برگزار می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران، در نمایشگاه «معماری ایرانی از نگاه من» ۳۰ عکس از پارسا خادم در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

پارسا خادم عکاس ۱۲ ساله، از ۷ سالگی عکاسی را نزد لیلا نورایی آموخت و از سال گذشته زیر نظر حسین کیانی مشغول به فراگیری است.  

نمایشگاه «معماری ایرانی از نگاه من» در ادامه سلسله نمایشگاه‎های خادم است که در آن تازه‎ترین عکس‎های وی به نمایش گذاشته می‎شود.  

نمایشگاه آثار عکاسی پارسا خادم از ۱ تا ۹ تیر ماه در گالری شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران برپاست. علاقمندان می‎توانند برای بازدید از این نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت ۱۰ الی ۲۱ و در روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ الی ۲۱ به فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند.

کد مطلب 4325490
عطیه موذن

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