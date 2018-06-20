تایید انتخاب ۱۶ نفر از روسای دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۸۰۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: در ابتدای جلسه یاد و خاطره مرحوم دکتر احمدی توسط رئیس جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گرامی داشته شد.

وی افزود: مرحوم احمدی از ابتدای پیروزی انقلاب تا زمان رحلت در زمینه علم و فرهنگی و پیشرفت کشور در این عرصه خدمات شایانی را داشتند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وی جزو چند نفری بودند که در زمان انقلاب فرهنگی با حکم حضرت امام خمینی(ره) به عضویت ستاد انقلاب فرهنگی منصوب شدند و تلاش های زیادی برای رساندن دانشگاه ها در ابعاد آموزشی، تربیت نیروهای متخصص و... به سطح قابل قبول داشتند.

وی اضافه کرد: تاسیس سازمان سمت و خدمات این سازمان برای تامین محتوای آموزشی دانشگاه ها که با مصوبه شورا شکل گرفت و نقش اساسی ایشان در شکل گیری دانشگاه تربیت مدرس که نقش به سزایی در تربیت اعضای هیئت علمی پس از انقلاب داشت بخشی از خدمات ایشان در آن دوران بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اساتید دانشگاه های با معظم له گفت: در جلسه نکات و موارد ایشان مطرح شد و مقرر شد با توجه به گزارش پیشرفت علمی کشور و بازنگری شاخص های این پیشرفت ها با توجه به تذکرات مقام معظم رهبری حاضر شود.

وی افزود: پرداختن به ابعاد مختلف علم و فناوری و پرهیز از مقاله محوری صرف، تدوین مقالات و اولویت دادن به مقالات علمی در زمینه حل مشکلات کشور، آمایش آموزش عالی، ارتقای اعضای هیئت علمی، نوآوری و اشتغال فارغ التحصیلان، توجه به علوم پایه از جمله ریاضی و اهتمام بیشتر به اجرایی کردن نقشه جامع علمی کشور کلیدی ترین نکات ایشان بود که در جلسه مطرح شدند.

مخبر دزفولی گفت: قرار شد ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور تدابیر و راهکارهای آن را تدوین کرده و به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایزه علمی مصطفی(ص) و برگزاری دو دوره آن گفت: با توجه به تاکید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اصلاح برخی موارد در اساسنامه این جایزه بین المللی قرار شد اصلاحاتی در اساسنامه آن صورت پذیرد.

وی افزود: بر اساس تصویب جلسه قرار شد جایزه در دو بخش باشد که بخش اول به دانشمندان جهان اسلام که مقیم کشورهای اسلامی هستند به خصوص آنهایی که نقش موثر در ارتقای علم و فناوری کشور خود و جهان اسلام دارند. تعلق گیرد.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: بخش دوم آن به دانشمندان مسلمان که در سایر کشورهای جهان در زمینه علوم و فناوری های جهانی سرآمد هستند و کار برجسته جهانی داشته اند تعلق گیرد که مقرر شد این اصلاحیه به صورت متمم به اساسنامه این جایزه اضافه شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه از گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه کتاب و چالش های پیش روی صنعت نشر کتاب در کشور خبر داد.

وی افزود: بخشی از این گزارش درخصوص نمایشگاه کتاب امسال بود و قرار شد ادامه گزارش در جلسه آینده ارائه شود تا راه های پشتیبانی از صنعت نشر و ترویج فرهنگی کتابخوانی در کشور و تسهیل دسترسی به کتاب مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خاتمه از انتخاب ۱۶ نفر از روسای دانشگاه ها در کمیته انتخاب روسای دانشگاه ها خبر داد.

مخبر دزفولی گفت: اسامی روسای تایید شده به شرح ذیل است:

ابراهیم فرشیدی به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه.

عزیز حبیبی ینگجه به عنوان رئیس دانشگاه محقق اردبیلی.

اسدالله تیموری یانسری به عنوان رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

سید حسن سلطانی به عنوان رئیس دانشگاه هنر.

محمد حسن فتحی نسری به عنوان رئیس دانشگاه تربت حیدریه.

جبارعلی ذاکری به عنوان رئیس دانشگاه علم و صنعت.

احمد خامسان به عنوان رئیس دانشگاه بیرجند.

مسعود نصیری به عنوان رئیس دانشگاه سمنان.

علی محمودی نژاد به عنوان رئیس دانشگاه سیرجان.

محمد ملکی به عنوان رئیس دانشگاه ملایر.

احمد عریان به عنوان رئیس دانشگاه یاسوج.

محمودپور یوسف میاندوآب به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی واحد ارومیه.

مظاهر نیکخواه به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال بختیاری واحد شهرکرد.

سیف اله فضل الهی قمشی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد قم.

سید علی طاهری به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان واحد گرگان.

محمدحسن برهانی فر به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز واحد کرج.