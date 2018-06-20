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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۷

در چهارمحال و بختیاری؛

۲۰۰۰ نفر از آموزش های مشاغل خانگی بهره مند می شوند

۲۰۰۰ نفر از آموزش های مشاغل خانگی بهره مند می شوند

شهرکرد- رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری گفت: دو هزار نفر از آموزش های مشاغل خانگی در چهارمحال و بختیاری بهره مند می شوند.

وحید خلیلی اردلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو هزار نفر از آموزش های مشاغل خانگی در چهارمحال و بختیاری بهره مند می شوند، اظهار داشت: طرح نوین مشاغل خانگی در چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از استان های پایلوت برگزار می شود.

وی تاکید کرد: این طرح در راستای توسعه مشاغل خانگی در چهارمحال و بختیاری و کاهش نرخ بیکاری اجرا می شود.

 رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مشاغل خانگی از مهمترین ظرفیت های اشتغالی در چهارمحال و بختیاری است، بیان کرد: توسعه مشاغل خانگی تنها با پرداخت تسهیلات امکان پذیر نیست و باید متقاضیان مشاغل خانگی از آموزش های لازم در این زمینه بهره مند شود.

وی تاکید کرد: جهاد دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه ای با سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای توسعه مشاغل خانگی حرکت کرده است.

 رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه مشاغل خانگی زمینه ساز اشتغال تمام اعضای یک خانواده می شود و نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری در این استان دارد.

کد مطلب 4325541

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