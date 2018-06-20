تقویت توان صادراتی شرکت های دانش بنیان حوزه تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در اولین روز از نمایشگاه بین المللی ایران هلث، تفاهم نامه توسعه کسب و کار بین المللی شرکت های دانش بنیان و فناور حوزه تجهیزات پزشکی از طریق تقویت توان صادراتی و انتقال تکنولوژی امضا شد.

این تفاهم نامه به امضای دکتر رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و مهندس علی مرتضی بیرنگ، قائم مقام معاون علمی و فناوری رییس جمهور در امور بین الملل و رییس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید.

یکی از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به توسعه اقتصاد دانش بنیان است که به توسعه بین المللی کسب و کار شرکت های دانش بنیان وابسته است و در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی علم و فناوری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، توجه به توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ارتقای سطح بنگاه ها در رسیدن به این هدف والا، به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.

از موارد ۱۰ گانه تعهد دو طرف در این تفاهم نامه می توان به حمایت از تقویت توان صادراتی و انتقال فناوری شرکت های دانش بنیان و فناور حوزه تجهیزات پزشکی به ویژه تمهید حضور در رویدادهای بین المللی، اخذ استانداردهای بین المللی، انجام تحقیقات بازار و ثبت خارجی محصولات اشاره کرد.

استفاده از ظرفیت کارگزاران ارائه دهنده خدمات تخصصی صادراتی و معرفی کارگزاران مناسب جهت ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان و فناور؛ اطلاع رسانی برنامه های حمایتی و به اشتراک گذاری اطلاعات حمایت های انجام شده به شرکت های دانش بنیان و فناور و همچنین رفع موانع توسعه کسب و کار این شرکت ها در سطح ملی و بین المللی از دیگر موارد این تفاهم نامه است.

مدت زمان این تفاهم نامه برای ۳ سال تعیین شده و در صورت رضایت طرفین، قابل تمدید است.