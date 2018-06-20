توانمند سازی بهبود یافتگان مواد مخدر با توسعه ظرفیت های اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم نظری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: تحقق توسعه اشتغالی در این حوزه به کاهش بازگشت به اعتیاد منجر می شود.

نظری بیان داشت: در سال جاری نیز رویکردی برای افزایش اشتغال بهبود یافتگان حوزه مواد مخدر وجود دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار با اشاره به تسهیلات اشتغال روستایی، این فرصت را ظرفیت مناسبی برای کمک به اشتغال زایی برای بهبود یافتگان حوزه مواد مخدر دانست.

نظری به ایجاد کارگاه های اشتغال زایی در حوزه بهبود یافتگان اشاره کرد و خواستار حمایت از این حوزه با خرید محصولات تولیدی آنها شد.

نظری با تاکید بر اقدامات عملیاتی در حوزه مواد مخدر، گفت: سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر فرصت خاصی است که از زوایای گوناگون به پدیده شوم مواد مخدر نگاه شود و با بازنگری در عملکرد ها، نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت توسعه و گسترش یابد.

وی افزود: همکاری همه دستگاه های متولی و اجرای مناسب برنامه های این هفته مورد تاکید است.

نظری بیان داشت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر اقدامات مناسبی انجام شده است که باید گسترش یابد.

نظری بر مبارزه قاطعانه با کانون های توزیع مواد مخدر تاکید کرد و اظهار داشت: افزایش امنیت اجتماعی و کاهش معضلات از خروجی های تحقق حذف کانون های توزیع مواد مخدر است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار با اشاره به اهمیت امید بخشی به جامعه، گفت: باید با گسترش ظرفیت ها فضای جامعه را به سمت امید و نشاط ببریم و این مهم به عنوان یک راهکار پیشگیری با افزایش ظرفیت های تفریحی و فرهنگی مورد تاکید است.

وی افزود: نقش حوزه ورزش و جوانان نیز در اجرای برنامه های نشاط بخش برای جامعه محسوس است.