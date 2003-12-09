سقوط هلي كوپتر نظامي آمريكا در شمال عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري رويترز دقايقي پيش از سقوط يك هلي كوپتر نظاميان آمريكايي در منطقه السده در نزديكي شهر فلوجه خبر داد. شهرفلوجه در غرب بغداد است. شبكه خبري العربيه از تاييد اين حادثه توسط نظاميان آمريكايي خبر داد.

خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز اعلام كرد اين هلي كوپتربر اثر گلوله هاي خمپاره مهاجمان ناشناس سرنگون شده است. تاكنون از جزئيات اين خبر و ميزان تلفات اين حادثه خبري منتشر نشده است.

پيش از اين نيز در سقوط يك هلي كوپتر در شهر تكريت، شش نظامي آمريكايي كشته شدند.