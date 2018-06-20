یک واحد سردخانه با اعتبار۹۰میلیارد ریالی در شهرستان اهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دیروز سه شنبه در مراسمی با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، مدیر شعب پست بانک استان آذربایجان شرقی وامام جمعه، فرماندار و مسئولان شهرستان اهر یک واحد سردخانه در شهرستان اهر افتتاح شد.

برای احداث این سردخانه با ظرفیت ۵ هزار تن، ۹۰ میلیارد ریال اعم از آورده شخصی و تسهیلات بانکی در بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع زیربنا توسط بخش خصوصی هزینه شده است.

کشاورزان محصولات باغی، زراعی و دام خود را بیمه کنند

در این مراسم رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: آنچه امروز در بخش کشاورزی مورد توجه است نگهداری محصولات کشاورزی تولیدی و فرآوری این محصولات با احداث سردخانه و صنایع جانبی است.

اکبر فتحی، همچنین با اشاره به حوادث ناشی از سرمازدگی و تگرگ، از کشاورزان خواست محصولات کشاورزی خود را با سیستم های نوین از خسارات ناشی از سرمازدگی و تگرگ حفظ کنند و می توانند در این زمینه از تسهیلات بدون هیچ محدودیتی استفاده کنند.

وی، همچنین از کشاورزان خواست محصولات باغی و زراعی و دام خود را هرچه می توانند بیشتر بیمه کنند تا در موقع حوادث هیچ دغدغه ای نداشته باشند.

خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی سرما و بارش‌ها به محصولات کشاورزی اهر

در این مراسم فرماندار شهرستان اهر نیز، گفت: در اثر سرمازدگی و بارش های اخیر به محصولات کشاورزی و دامی شهرستان اهر بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

زاهد محمودی، گفت: شهرستان اهر با ظرفیت های بالای بخش های کشاورزی و دامی می تواند در حل مشکل بیکاری نقش بسزایی داشته باشد که در این زمینه از سرمایه گذاری در این بخش ها حمایت می شود.