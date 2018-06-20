طرح بازآفرینی شهری سمنان در جذب گردشگر تأثیرگذار است

محمدرضا عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ابعاد اجرای طرح بازآفرینی شهری با موضوع احیای بافت فرسوده شهری و همچنین تعمیر بافت قدیمی شهر سمنان، بیان کرد: اماکن و بخشهایی از شهر به خصوص در بافت فرسوده نیازمند بهسازی هستند تا از تخریب آن ها جلوگیری شود لذا مدیریت شهری در صدد آن است که با اجرای طرحی از این بافت ها به نوعی حمایت کند.
وی افزود: در طول اجرای طرح بازآفرینی، بخشهایی که نیاز به بهسازی دارند، تخریب و سپس با همان شکل بافت قدیمی و جذاب برای گردشگران بازسازی میشوند تا هم بتوان بافت تاریخی را حفظ کرد و هم در جذب گردشگران به بافت سنتی شهر، موفق عمل کرد.
برخی تصورات درباره بازآفرینی شهری غلط است
این کارشناس گفت: تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری مانند همان نکتهای که در سمنان نیز درباره آن بحث میشود، در زمره سیاستهای دولت محسوب میشود که با دو هدف بازآفرینی بافتهای ناکارآمد و ناایمن و گردشگری اجرا میشود.
عبدوس مشارکت مردم و بخش خصوصی را شاهکلید اجرای طرح بازآفرینی شهری دانست و بیان کرد: در صورت رقم خوردن این همراهی بین مردم و دستگاههای ذیربط، شاهد اجرای طرحی ماندگار در سمنان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه برخی تصورات درباره طرح بازآفرینی اشتباه است، افزود: مردم نباید این برداشت نادرست را داشته باشند که قرار است اراضیشان تملک شود و یا بیرون از بافت شهری به ازای زمین یا ملکشان به آنها خانهای داده شود، بلکه محل اجرای بازآفرینی شهری دقیقاً در همان محل و در دل بافت شهری قرار دارد.
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