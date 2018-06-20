به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز در شورای اداری استان کرمانشاه و همایش چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی که با حضور رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: امروز ضرورت دارد خدمات ۴۰ ساله انقلاب را به نسل جوان به خصوص دهه هفتادی‌ها منتقل کنیم و در این راه همه مدیران وظیفه دارند تلاش کنند.



وی افزود: در این راستا در ماه‌های اخیر کمیته‌ای تشکیل خواهد شد که بتوانیم خدمات نظام را چه در برش ملی و چه در برش استانی احصاء کنیم و به صورت جزوه و کتاب در اختیار مردم قرار دهیم و خدمات را در کشور مطرح کنیم.



استاندار کرمانشاه گفت: ما در شاخص‌های به دست آمده در طول انقلاب رشد ۳۰۰ درصدی داشتیم از جمله اینکه در سال ۵۷ حدود یک هزار و ۲۰۰ دانشجو داشتیم، اما امروز بیش از ۹۰ هزار دانشجو داریم و این تنها یکی از آن شاخص‌هاست.



بازوند با بیان اینکه مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند و از آن دفاع خواهند کرد و هرجا خطری احساس کنند پای کار خواهند آمد، ادامه داد: افرادی که تا ساعت ۲ شب در صف رای دادن هستند، با زبان روزه به راهپیمایی روز قدس می‌روند و در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می‌کنند، در حقیقت در تعیین آینده خود مشارکت می‌کنند و این نشان می‌دهد که ملت به آینده امیدوار است.



وی خاطرنشان کرد: وقتی که امام در همه پرسی نظام جمهوری اسلامی رای مردم را مهم می‌داند نشان می‌دهد که این نظام به رای مردم ارج می‌نهد، بسیج مردم، بسیج سازندگی و تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی که امام راحل دستور تشکیل آنها را داد اقدامات بسیار مهمی در حوزه اجتماعی بود.



استاندار کرمانشاه بیان داشت: ملتی که روزی برای سیم خاردار عاجز بود امروز یکی از پرقدرترین سیستم‌های موشکی را دارد که دشمن را در این خصوص عصبانی کرده است.



بازوند احیاء فرهنگ خودباوری در نظام جمهوری اسلامی که در سیستم‌های نظامی، اقتصادی و عمرانی صورت گرفته را از دیگر برکات انقلاب عنوان کرد و گفت: فناوری هسته‌ای یک خودباوری بود که در مردم ایجاد شد و امروز حرف‌ها برای گفتن در این خصوص داریم.



وی یادآور شد: احیاء فرهنگ ایثار و شهادت که از عاشورای حسینی سرچشمه گرفته توانست پیروزی ۸ سال دفاع مقدس را رقم بزند و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.



استاندار کرمانشاه توجه به محرومین و رفع محرومیت‌زدایی که یکی از یادگارهای نظام جمهوری اسلامی و امام راحل است را از دیگر اقدامات ۴۰ ساله انقلاب دانست و افزود: بلافاصله پس از انقلاب امام راحل در این راستا دستور تشکیل کمیته امداد را داد و باید بدانید خدمات در مناطق محروم هیچگاه فراموش نمی‌شود و در سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به محرومیت‌زدایی تاکید شده است.



بازوند با بیان اینکه جمهوری اسلامی دنبال ویترین‌سازی نیست، گفت: امروز دسترسی روستاها به جاده، آب، برق و حتی مطالبه اینترنت نشان از پیشرفت عمیقی است که در ایران وجود دارد، توسعه باید همه جانبه و توام با عدالت اجتماعی باشد که یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی نیز همین است.



وی ادامه داد: علی رغم همه تحریم‌ها پارس جنوبی و شکل‌گیری صنعت نفت یک تمدن‌سازی است در صنعتی که همیشه در انحصار بوده است و جوانان داخلی آنرا شکوفا کردند، امروز ایران جزو ۱۰ کشور اول سدسازی در جهان است که با علم مهندسی بسیار پیچیده توسط مهندسین داخلی به این مهم دست یافته‌ایم.



استاندار کرمانشاه بیان داشت: پیشرفت در بحث قطار شهری، تونل سازی و صدها کار عمرانی در کشور کارهایی است که توسط این انقلاب صورت گرفته و باید جوانان از این کارها آگاه باشند.