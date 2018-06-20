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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

اولین رویداد ملی « شتاب، فناوری های تقاضا محور» در آمل آغاز شد

اولین رویداد ملی « شتاب، فناوری های تقاضا محور» در آمل آغاز شد

آمل - اولین « رویداد ملی شتاب، فناوری های تقاضا محور طبری» با هدف احصاء نیازمندیهای فناوری در آمل آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر لیموئی دبیر جشنواره ملی رویداد شتاب، فناوری های تقاضامحور صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره اظهار کرد: ۷۵ طرح به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و بیشتر این طرح‌ها تقاضامحور بوده است.

دبیر جشنواره ملی طبری بابیان اینکه پس از بررسی‌ها ۱۵ طرح به مرحله بعدی راه یافتند، افزود: ۵ طرح از این ۷۵ به‌عنوان طرح‌های برگزیده انتخاب شدند اما ازنظر ما تمام طرح‌ها برگزیده هستند.

وی با اشاره به اینکه این طرح از سال گذشته شروع شد و امروز در حال برگزاری است، گفت: هدف ما از برگزاری این جشنواره گره‌گشایی از مشکلات صنعت است.

به گزارش مهر، این رویداد با حمایت وزارت علوم و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و منتخبی از فناوران مازندران در حال برگزاری است.

کد مطلب 4325636

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