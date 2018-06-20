اولین رویداد ملی « شتاب، فناوری های تقاضا محور» در آمل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر لیموئی دبیر جشنواره ملی رویداد شتاب، فناوری های تقاضامحور صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره اظهار کرد: ۷۵ طرح به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و بیشتر این طرح‌ها تقاضامحور بوده است.

دبیر جشنواره ملی طبری بابیان اینکه پس از بررسی‌ها ۱۵ طرح به مرحله بعدی راه یافتند، افزود: ۵ طرح از این ۷۵ به‌عنوان طرح‌های برگزیده انتخاب شدند اما ازنظر ما تمام طرح‌ها برگزیده هستند.

وی با اشاره به اینکه این طرح از سال گذشته شروع شد و امروز در حال برگزاری است، گفت: هدف ما از برگزاری این جشنواره گره‌گشایی از مشکلات صنعت است.

به گزارش مهر، این رویداد با حمایت وزارت علوم و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و منتخبی از فناوران مازندران در حال برگزاری است.