انتخاب دهخدا به عنوان ناظر مسابقات بیسبال و موی تای

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، از سوی فدراسیون بین المللی ورزش دانشگاهی (فیزو) محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون دانشگاهی به عنوان نماینده کمیته بین المللی کنترل مسابقات بیسبال و موی تای دانشجویان جهان انتخاب شد.

ششمین دوره مسابقات بیسبال از تاریخ ۱۵ تا ۲۴ تیرماه به میزبانی کشورتایوان برگزار می شود.

همچنین اولین دوره مسابقات موی تای از تاریخ یک لغایت۷ مرداد به میزبانی کشور تایلند برگزار خواهد شد.

پیش از این دهخدا به عنوان نماینده کمیته بین المللی کنترل بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان که در کشور تایوان برگزار شد انتخاب شده بود.