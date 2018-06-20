شهاب‌الدین چاووشی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توانمندی‌های استان سمنان در راستای تولیدات محصولات کشاورزی، بیان کرد: یکی از مسائلی که درزمینهٔ تولیدات به‌خصوص در حوزه کشاورزی اهمیت دارد، صنایع تبدیلی است روز گذشته مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان گزارشی از تبدیل‌شدن تولیدات کشاورزی استان به ضایعات را در اثر فقدان همان صنایع تبدیلی ارائه کرد که نشان‌دهنده اهمیت این صنایع در سطح استان دارد.

وی بابیان اینکه صنایع تبدیلی می‌تواند به اشتغال‌زایی نیز منجر شود، افزود: صنایع تبدیلی می‌تواند در کنار ارتقای درآمد بهره‌برداران در استان، به اشتغال نیز بینجامد که این امر یکی از دغدغه‌های ما در سطح استان سمنان محسوب می‌شود.

صنایع تبدیلی راهی برای اشتغال‌زایی

استاندار سمنان گفت: راه‌اندازی واحدهای فرآوری در بخش کشاورزی یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش بی‌رویه بیکاری در سطح استان و به‌خصوص شرق آن است از سوی دیگر صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌تواند به جلوگیری از خام فروشی نیز بینجامد که اصلی مهم محسوب می‌شود.

چاووشی افزود: آمادگی پرداخت تسهیلات کم‌بهره به متقاضیان صنایع تبدیلی وجود دارد تا بتوانیم آمار اشتغال‌زایی استان را افزایش دهیم از سوی دیگر با توجه به توانمندی بالای استان در تولید محصولات گیاهی، باغی و زراعی، ایجاد صنایع تبدیلی قطعاً دارای توجیه اقتصادی است.

وی در پایان گفت: صنایع تبدیلی، تکمیلی و بازار فروش محصولات سه رکن اصلی اشتغال، توسعه اقتصادی و همچنین جلوگیری از خام فروشی و تبدیل‌شدن محصولات کشاورزی به ضایعات در استان سمنان محسوب می‌شوند.